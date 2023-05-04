Цього року Україну на Євробаченні представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Колектив вже прибув у Ліверпуль, де долучиться до заходів, які проводять напередодні конкурсу, а також візьме участь в репетиціях. Та окрім TVORCHI в прямому ефірі з Великої Британії побачимо виступи ще кількох українських виконавців.
Не пропустіть Євробачення-2023: всі пісні учасників конкурсу, які виступлять в Ліверпулі
Українські артисти, які виступлять на Євробаченні-2023
У півфіналах конкурсу, які пройдуть 9 та 11 травня, у перервах між виступами конкурсантів виступлять п'ятеро українських артистів: Alyosha, Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька та Юлія Саніна. Зазначимо, що лідерка The Hardkiss також буде однією з чотирьох ведучих Євробачення, тому її в ефірі будемо бачити досить часто.
Українські зірки на Євробаченні-2023 / Фото "Суспільне"
Також українських виконавців можна буде побачити у Містечку Євробачення, яке почне діяти 5 травня на Pier Head у Ліверпулі – місці на березі річки в центрі міста. Містечко відкриють переможці Євробачення-2022 – гурт Kalush Orchestra.
- 8 травня у фан-зоні конкурсу виступлять гурти "Антитіла" та Go_A, співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Нагадаємо, що Jerry Heil також боролася за право представляти Україну на Євробаченні-2023, але у фіналі Нацвідбору її перемогли TVORCHI.
- А 11 травня Джамала у супроводі філармонійного оркестру презентує альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень.
Переможці минулого року повернуться на сцену Євробачення 13 травня. Kalush Orchestra відкриє фінал і покаже автентичний і дуже сучасний перформанс в опенінг акті – "Голоси нового покоління". А Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів. Їхній номер буде "симбіозом британської та української музики".
Українські артисти у фіналі Євробачення / Фото "Суспільне"
Євробачення-2023: головне, що треба знати про конкурс
- Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Через брак фінансування цього року кілька країн відмовилися від участі в Євробаченні.
- Ведучою від України буде Юлія Саніна, а Тимур Мірошниченко поїде в Ліверпуль як незмінний коментатор.