Відпочили разом на природі: Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина Веніаміна

Співачка Тіна Кароль після виступу у фіналі Євробачення 2023 провідала сина Веніаміна, який зараз живе у Великій Британії. Зірка показала кілька фото шанувальникам. Вони зауважили, що її син від Євгена Огіра вже дуже підріс.

На фейсбук-сторінці Кароль поділилася сімейними фото. Очевидно, що зірка вирішила відвідати сина, адже була в Британії на Євробаченні-2023.

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Зірка відсвяткувала День матері у компанії 14-річного сина Веніаміна. Співачка опублікувала знімки, на яких позує під час прогулянки.



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з її інстаграм-сторінки

Зазначимо, що артистка бачиться з Веніаміном лише на канікулах. По фото помітно, що мама та син відпочили на природі та поїли морозиво. Тіна Кароль обрала для прогулянки невимушений образ – спортивний костюм, а на плечі накинула затишне пончо.



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з її інстаграм-сторінки

На знімках можна помітити, як підріс Веніамін та наскільки він схожий на свого батька Євгена Огіра. Це одні з небагатьох фото зіркової матусі та її нащадка, які потрапили в мережу. Адже Тіна рідко ділиться спільними кадрами та тримає особисте життя в таємниці.

У коментарях підписники зазначили, що Веніамін – копія тата, а також зробили кілька компліментів та привітали Тіну Кароль з днем матері:

"Дуже схожий на матусю! Зі Святом!"

"Венька вже такий дорослий. Тіна зі святом".

"Ви прикрасні, вітаю вас із святом матері, бажаю бути такою красунею до 100 років".

"Боже, як схожий на тата, копія".

"Ви справжня українська матуся, яка зробить усе, щоб її дитина росла здоровою та щасливою".

"Зі святом! Гарний син, щаслива мама".

Відомо, що Веніамін навчається у Великій Британії у престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Крім того, хлопець танцює гопак, грає на фортепіано та барабанах, і займається фехтуванням.

Раніше Кароль показувала свого сина в грудні, напередодні Різдва. Співачка поділилася з підписниками фото, як вона з сином готувала святкову вечерю. А в листопаді Кароль приїжджала до Великої Британії, щоб привітати сина з днем народження. Йому виповнилося 14 років. Мама й син разом повечеряли.