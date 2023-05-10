Крім того, що Тіну Кароль знімали на плівку, вона постала майже без макіяжу. Це для того, щоб продемонструвати сміливість бути собою. Сама вона каже, що хотіла "бути собою, бути справжньою, бути сміливою" навіть у фотографії.

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Тіна Кароль прикрасила обкладинку ELLE

Українці – творча, креативна, красива, сильна нація, яка стала прикладом для всього світу, як воювати, жити та боротися за свою свободу. Дякую та пишаюсь ELLE за можливість створювати та надихати разом з вами. Під час війни робити не можливе можливим – це сміливість,

– прокоментувала Тіна Кароль.

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

У мережі на "живі" фото Тіни Кароль відреагували бурхливо й розхвалили не тільки її, а й журнал за гарний смак:

"Тіна наче 16-річна дівчинка, це так круто";

"Справжня жіноча краса. Яка краса, гармонія! Без вуст на пів обличчя, це розкіш";

"Така молода без мейку. Дякуємо за чесні кадри без ретуші. У ногу з часом, як завжди Тіна";

"Природна краса. Це найкраще, що може бути у жінці";

"Тіна Кароль тут виглядає як жива жінка, а не лялька, і мені подобається";

"От що означає, коли популярний журнал не фотошопить фото. Виглядаєте не так, як зазвичай в інстаграмі".

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова

Тіна Кароль знялася для ELLE / Фото Ганна Гончарова