В обтислому вбранні: Тіна Кароль похвалилась фігурою на фото з тренування
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль поділилась з фанами новим фото з повсякденного життя. Вона показала світлину з тренування з йоги.
Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці нове фото у чорно-білому кольорі. Зірка рідко ділиться світлинами з повсякденної рутини, та цього разу фанів чекав виняток.
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Тіна Кароль поділилась новим фото
Співачка позувала у спортивній залі, схоже, під час чергового тренування з йоги. Вона сиділа на килимку у темних лосинах та чорній обтислій майці, що підкреслювала її фігуру.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
У підписі до фото Тіна Кароль натякнула на створення чогось нового. Ймовірно, прихильникам артистки варто чекати новий контент та пісні.
"Знаходити нові сенси, нове прочитання, нові можливості, нові образи – найприємніший челендж. Створення світів, надихаючи усіх. Вам дуже сподобається. Нове бачення. Так ще не було. З любов'ю та відданістю", – написала зірка.
Останні образи Тіни Кароль
- Артистка продемонструвала фігуру у стильному бежевому трикотажному комплекті, що складається з кроп-топу та штанів. Вбрання українського бренду TAGO коштувало зірці 12 800 гривень.
- На зйомку з українською фотографкою Тіна Кароль одягнула молочну кофтинку з глибоким вирізом та відкритими плечима. Зірка поєднала топ зі джинсами зі сміливими розрізами.
- Також артистка захоплювала образом у стилі Шерон Стоун. Вона позувала у глянцевому вбранні від українського бренду Nue. Мінісукня, повністю вишита паєтками, коштувала Тіні приблизно 35,7 тисячі гривень.