Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице новое фото в черно-белом цвете. Звезда редко делится фотографиями из повседневной рутины, но на этот раз фанов ждал исключение.
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Тина Кароль поделилась новым фото
Певица позировала в спортивном зале, похоже, во время очередной тренировки по йоге. Она сидела на коврике в темных лосинах и черной обжатой майке, подчеркивавшей ее фигуру.
Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз
В подписи к фото Тина Кароль намекнула на создание чего-нибудь нового. Вероятно, поклонникам артистки стоит ждать новый контент и песни.
"Находить новые смыслы, новое прочтение, новые возможности, новые образы – самый приятный челлендж. Создание миров, вдохновляя всех. Вам очень понравится. Новое видение. Так еще не было. С любовью и преданностью", – написала звезда.
Последние образы Тины Кароль
- Артистка продемонстрировала фигуру в стильном бежевом трикотажном комплекте, состоящем из кроп-топа и брюк. Наряды украинского бренда TAGO стоили звезде 12 800 гривен.
- На съемку с украинским фотографом Тина Кароль надела молочную блузку с глубоким вырезом и открытыми плечами. Звезда соединила топ с джинсами со смелыми разрезами.
- Также артистка захватила образом в стиле Шэрон Стоун. Она позировала в глянцевом наряде от украинского бренда Nue. Мини платье, полностью вышитое пайетками, стоило Тине примерно 35,7 тысячи гривен.