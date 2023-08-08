Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице новое фото в черно-белом цвете. Звезда редко делится фотографиями из повседневной рутины, но на этот раз фанов ждал исключение.

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Тина Кароль поделилась новым фото

Певица позировала в спортивном зале, похоже, во время очередной тренировки по йоге. Она сидела на коврике в темных лосинах и черной обжатой майке, подчеркивавшей ее фигуру.



Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз

В подписи к фото Тина Кароль намекнула на создание чего-нибудь нового. Вероятно, поклонникам артистки стоит ждать новый контент и песни.

"Находить новые смыслы, новое прочтение, новые возможности, новые образы – самый приятный челлендж. Создание миров, вдохновляя всех. Вам очень понравится. Новое видение. Так еще не было. С любовью и преданностью", – написала звезда.

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