Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці нове фото у чорно-білому кольорі. Зірка рідко ділиться світлинами з повсякденної рутини, та цього разу фанів чекав виняток.

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Тіна Кароль поділилась новим фото

Співачка позувала у спортивній залі, схоже, під час чергового тренування з йоги. Вона сиділа на килимку у темних лосинах та чорній обтислій майці, що підкреслювала її фігуру.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

У підписі до фото Тіна Кароль натякнула на створення чогось нового. Ймовірно, прихильникам артистки варто чекати новий контент та пісні.

"Знаходити нові сенси, нове прочитання, нові можливості, нові образи – найприємніший челендж. Створення світів, надихаючи усіх. Вам дуже сподобається. Нове бачення. Так ще не було. З любов'ю та відданістю", – написала зірка.

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