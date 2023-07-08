Росте копія тата: Тіна Кароль поділилася рідкісним фото 14-річного сина від Євгена Огіра

В Україні 8 липня святкують День родини. Співачка Тіна Кароль вирішила показати шанувальниками свого сина Веніаміна від покійного чоловіка Євгенія Огіра. Хлопчик з роками стає все більше схожим на тата.

Нагадаємо, що син Тіни Кароль зараз навчається у Великій Британії. У травні зірка відвідала сина та показала, як він підріс. Шанувальники підмітили, як хопчик стає схожим на свого рідного тата.

До теми Не впізнати: Сергій Бабкін зачарував архівним фото з дружиною у її день народження

Тепер Кароль привітала фанів з Днем родини. З нагоди свята співачка поділилася рідкісним фото з сином Веніаміном від покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра.

На фото Тіна усміхнена та щаслива, зовсім без макіяжу, а біля неї син. Разом з ними на фотографії зображена ще одна жінка. Ймовірна, саме в неї живе Веніамін у Великій Британії.



Тіна Кароль показала свого сина / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії з 7 років. Як раніше розповідала Кароль, там він мешкає в українській родині, яка дуже добре до нього ставиться.

Востаннє зірка бачила свого сина у травні, адже виступала в Британії на Євробаченні-2023. До цього Кароль показувала свого сина в грудні, напередодні Різдва. В листопаді співачка також приїжджала до Великої Британії, щоб привітати сина з днем народження.

До слова, днями Тіна Кароль згадувала свого батька Григорія Лібермана. Вона вперше відверто розповіла, що її тато за всю кар'єру артистки жодного разу не був на її концерті. Говорячи про це, виконавиця не стримала сліз.