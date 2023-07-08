Напомним, что сын Тины Кароль сейчас учится в Великобритании. В мае звезда посетила сына и показала, как он подрос. Поклонники подметили, как мальчишка становится похожим на своего родного папу.

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Теперь Кароль поздравила фанатов с Днем семьи. По случаю праздника певица поделилась редким фото с сыном Вениамином от покойного мужа, продюсера Евгения Огира.

На фото Тина улыбающаяся и счастливая, совсем без макияжа, а возле нее сын. Вместе с ними на фотографии изображена еще одна женщина. Вероятно, именно у нее живет Вениамин в Великобритании.



Тина Кароль показала своего сына / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании с 7 лет. Как ранее рассказывала Кароль, там он живет в украинской семье, которая очень хорошо к нему относится.

Последний раз звезда видела своего сына в мае, ведь выступала в Британии на Евровидении-2023. До этого Кароль показывала своего сына в декабре, канун Рождества. В ноябре певица также приезжала в Великобританию, чтобы поздравить сына из днем рождения.

К слову, на днях Тина Кароль вспоминала своего отца Григория Либермана. Она впервые откровенно рассказала, что ее папа за всю карьеру артистки ни разу не был на ее концерте. Говоря об этом, исполнительница не сдержала слез.