8 липня Сніжана Бабкіна святкує 38-річчя. Раніше музикант вже показував архівні фото з дружиною з дня їхньої розписки.

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Артист зворушливо привітав дружину з днем народження. Він показав її розкішне фото у корсеті з трояндами.

Сьогодні день народження у найдивовижнішої жінки у світі, у моєї рідної душі, найбажанішої та неймовірної. Кохана, з твоїм днем! Дякую за кожну мить разом,

– написав Сергій.



Сніжана Бабкіна / Фото з інстаграму Сергія

Також Бабкін показав нове архівне фото. На цьому знімку пара позувала у потязі на верхній полиці плацкарту.

На цій світлині їх не впізнати. Шанувальники зазначили, що Сніжана схожа на американську акторку, яка зіграла Анастейшу Стіл у кінофільмі "50 відтінків сірого". А співак взагалі не схожий на себе, його не одразу впізнали фанати.

"15 років тому. 2008 рік, у дорозі з моєю Сніжаною Бабкіною", – лаконічно підписав кадр Сергій.



Сергій Бабкін з дружиною / Архівне фото з його інстаграму

Підписники зіркової родини залишили коментарі під архівним кадром:

"Сергій на себе не схожий",

"Так, інші. Сніжана тут схожа на Дакоту Джонсон",

"Я подумала, що це Едвард Нортон! Бійцівський клуб",

"50 відтінків сірого? Продовження? ",

"Подумала, Притула",

"Реально, ніби кадри з фільму",

"Вау! Вас не впізнати".

Нагадаємо, що шлюб зі Сніжаною – другий у співака. У 2005 році він одружився з Лілією Ротань, проте через два роки пара розійшлася. А вже у 2008-му виконавець познайомився з нинішньою дружиною і згодом таємно повінчався з нею.

У 2010 році у родини з'явилася довгоочікувана дівчинка, яку назвали Веселіною. А у 2019 Бабкін знову став батьком. Крім того, Сергій має сина Іллю від першого шлюбу. Сніжана також до шлюбу з артистом мала сина Артура.