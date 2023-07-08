8 липня Сніжана Бабкіна святкує 38-річчя. Раніше музикант вже показував архівні фото з дружиною з дня їхньої розписки.

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Артист зворушливо привітав дружину з днем народження. Він показав її розкішне фото у корсеті з трояндами.

Сьогодні день народження у найдивовижнішої жінки у світі, у моєї рідної душі, найбажанішої та неймовірної. Кохана, з твоїм днем! Дякую за кожну мить разом,
– написав Сергій.


Сніжана Бабкіна / Фото з інстаграму Сергія

Також Бабкін показав нове архівне фото. На цьому знімку пара позувала у потязі на верхній полиці плацкарту.

На цій світлині їх не впізнати. Шанувальники зазначили, що Сніжана схожа на американську акторку, яка зіграла Анастейшу Стіл у кінофільмі "50 відтінків сірого". А співак взагалі не схожий на себе, його не одразу впізнали фанати.

"15 років тому. 2008 рік, у дорозі з моєю Сніжаною Бабкіною", – лаконічно підписав кадр Сергій.


Сергій Бабкін з дружиною / Архівне фото з його інстаграму

Підписники зіркової родини залишили коментарі під архівним кадром:

  • "Сергій на себе не схожий",
  • "Так, інші. Сніжана тут схожа на Дакоту Джонсон",
  • "Я подумала, що це Едвард Нортон! Бійцівський клуб",
  • "50 відтінків сірого? Продовження? ",
  • "Подумала, Притула",
  • "Реально, ніби кадри з фільму",
  • "Вау! Вас не впізнати".

Нагадаємо, що шлюб зі Сніжаною – другий у співака. У 2005 році він одружився з Лілією Ротань, проте через два роки пара розійшлася. А вже у 2008-му виконавець познайомився з нинішньою дружиною і згодом таємно повінчався з нею.

У 2010 році у родини з'явилася довгоочікувана дівчинка, яку назвали Веселіною. А у 2019 Бабкін знову став батьком. Крім того, Сергій має сина Іллю від першого шлюбу. Сніжана також до шлюбу з артистом мала сина Артура.