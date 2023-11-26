Українська співачка Тіна Кароль майстерно позувала у новій фотосесії. Вона опублікувала на своїй сторінці свіжі чорно-білі світлини.

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Нові фото Тіни Кароль

Виконавиця позувала перед камерою на дивані з різних ракурсів. Вона одягнула чорну сорочку та розстебнула ґудзики, щоб продемонструвати декольте. Також Тіна постала у світлій мініспідниці з напівпрозорою мереживною накидкою, що підкреслювала довжину її ніг.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Вбрання доповнювали чорні босоніжки на високих підборах. Співачка розпустила пишне волосся та зробила легкий макіяж.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Шанувальники засипали співачку компліментами у коментарях під фото:

"Ви – як вино, з кожним роком все краще та краще";

"Як же пощастило тому одному з ким зараз ця шалена красуня! Тіна, залишайтеся завжди такою. Я від вас в захваті";

"В ній присутнє все! І врода, і душа, і тіло, і розум. Королева!";

"Не можна бути на стільки hot";

"А той диван витримав таку пожежу?";

"Найгарніша дівчина у нашій країні".

Останні образи Тіни Кароль

Виконавиця не соромиться відвертих фотосесій. Раніше вона позувала у пухнастому світлому топі та джинсах, демонструючи на камеру оголений живіт та спину. Також Тіна Кароль постала у спекотній зйомці, для якої одягнула атласний топ та максіспідницю з глибоким розрізом.

Натомість повсякденні образи Тіни Кароль доволі лаконічні. Львівський блогер заскочив співачку на прогулянці у темно-синіх лосинах за та сірому лонгсливі від Skims. Найдорожчими деталями її образу були кросівки Adidas до 3 тисяч гривень і м'ятний рюкзак від британського бренду Hunter за 200 євро.