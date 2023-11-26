Украинская певица Тина Кароль мастерски позировала в новой фотосессии. Она опубликовала на своей странице свежие черно-белые фотографии.
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Новые фото Тины Кароль
Исполнительница позировала перед камерой на диване с разных ракурсов. Она надела черную рубашку и расстегнула пуговицы, чтобы продемонстрировать декольте. Также Тина предстала в светлой мини-юбке с полупрозрачной кружевной накидкой, подчеркивавшей длину ее ног.
Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
Наряды дополняли черные босоножки на высоком каблуке. Певица распустила пышные волосы и сделала легкий макияж.
Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
Поклонники засыпали певицу комплиментами в комментариях под фото:
- "Вы – как вино, с каждым годом все лучше и лучше";
- "Как же повезло тому одному с кем сейчас эта безумная красотка! Тина, оставайтесь всегда такой. Я от вас в восторге";
- "В ней присутствует все! И красота, и душа, и тело, и разум. Королева!";
- "Нельзя быть на столько hot";
- "А этот диван выдержал такой пожар?";
- "Самая красивая девушка в нашей стране".
Последние образы Тины Кароль
Исполнительница не стесняется откровенных фотосессий. Раньше она позировала в пушистом светлом топе и джинсы, демонстрируя на камеру обнаженный живот и спину. Также Тина Кароль предстала в жаркой съемке, для которой надела атласный топ и максиюбку с глубоким разрезом.
В то же время повседневные образы Тины Кароль довольно лаконичны. Львовский блоггер заскочил певицу на прогулке в темно-синих лосинах и в сером лонгсливе от Skims. Дорогими деталями ее образа были кроссовки Adidas до 3 тысяч гривен и мятный рюкзак от британского бренда Hunter за 200 евро.