Украинская певица Тина Кароль мастерски позировала в новой фотосессии. Она опубликовала на своей странице свежие черно-белые фотографии.

К слову Очень тяжело дается дружба, – Юлия Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль

Новые фото Тины Кароль

Исполнительница позировала перед камерой на диване с разных ракурсов. Она надела черную рубашку и расстегнула пуговицы, чтобы продемонстрировать декольте. Также Тина предстала в светлой мини-юбке с полупрозрачной кружевной накидкой, подчеркивавшей длину ее ног.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Наряды дополняли черные босоножки на высоком каблуке. Певица распустила пышные волосы и сделала легкий макияж.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Поклонники засыпали певицу комплиментами в комментариях под фото:

"Вы – как вино, с каждым годом все лучше и лучше";

"Как же повезло тому одному с кем сейчас эта безумная красотка! Тина, оставайтесь всегда такой. Я от вас в восторге";

"В ней присутствует все! И красота, и душа, и тело, и разум. Королева!";

"Нельзя быть на столько hot";

"А этот диван выдержал такой пожар?";

"Самая красивая девушка в нашей стране".

Последние образы Тины Кароль

Исполнительница не стесняется откровенных фотосессий. Раньше она позировала в пушистом светлом топе и джинсы, демонстрируя на камеру обнаженный живот и спину. Также Тина Кароль предстала в жаркой съемке, для которой надела атласный топ и максиюбку с глубоким разрезом.

В то же время повседневные образы Тины Кароль довольно лаконичны. Львовский блоггер заскочил певицу на прогулке в темно-синих лосинах и в сером лонгсливе от Skims. Дорогими деталями ее образа были кроссовки Adidas до 3 тысяч гривен и мятный рюкзак от британского бренда Hunter за 200 евро.