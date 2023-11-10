38-річна українська співачка знялась у новій фотосесії. Вона позувала в об'єктиві фотографині Яни Яцюк.

До слова Тіна Кароль розповіла про свої секрети краси: як зірка робить макіяж

Спокусливий образ Тіни Кароль

Для свіжих світлин Тіна Кароль обрала спокусливий та відвертий образ. Вона постала в атласному топі та максіспідниці з глибоким розрізом сіро-бежевого кольору.

Артистка не одягнула спідню білизну, тому кадри вийшли доволі провокативними. Також вона ненав'язливо припідняла топ та продемонструвала фігуру й кубики на животі.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Образ Тіни Кароль доповнила лаконічна укладка та нюдовий макіяж.

Фатальна спокуса,

– підписала кадри виконавиця.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Прихильники Тіни Кароль засипали її компліментами у коментарях під дописом. Вони цитують останню пісню артистки та розхвалили її за демонстрацію справжньої любові до себе.