38-річна українська співачка знялась у новій фотосесії. Вона позувала в об'єктиві фотографині Яни Яцюк.
До слова Тіна Кароль розповіла про свої секрети краси: як зірка робить макіяж
Спокусливий образ Тіни Кароль
Для свіжих світлин Тіна Кароль обрала спокусливий та відвертий образ. Вона постала в атласному топі та максіспідниці з глибоким розрізом сіро-бежевого кольору.
Артистка не одягнула спідню білизну, тому кадри вийшли доволі провокативними. Також вона ненав'язливо припідняла топ та продемонструвала фігуру й кубики на животі.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Образ Тіни Кароль доповнила лаконічна укладка та нюдовий макіяж.
Фатальна спокуса,
– підписала кадри виконавиця.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Прихильники Тіни Кароль засипали її компліментами у коментарях під дописом. Вони цитують останню пісню артистки та розхвалили її за демонстрацію справжньої любові до себе.
- "Ох, не святі. Ох, не святі";
- "Вогонь";
- "Ну це точно спокуса, фатальніше не буває";
- "Тіна, завжди із захватом спостерігала за зростанням вашої жіночності. Але зараз.. остаточно роззброїли. Пишаюсь дистанційно разом з вами вашим тілом, любов'ю та повагою до себе!";
- "Божественна краса";
- "Тіна – це фатальна спокуса".