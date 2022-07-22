У Києві Монатік усього кілька днів. Він встиг дати концерт у метро, вийти в ефір ранкового шоу та скучити за сім'єю – дружиною Іриною і синами Данею, Платоном.

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Монатік поскаржився на розлуку з сім'єю

Мені їх дуже не вистачає. У будинок прийшов, здається вдома, але немає дитячого сміху, дружини немає. На душі дуже пусто, чесно зізнаюся. Я дуже сумую, але ми весь час на відеозв'язку,

– зізнався Монатік.

"Нещодавно Дані по відеозв'язку вирвали другий молочний зуб. Перший я встиг вирвати, а другий вже дружина. Дзвонить мені такий беззубик, зубна фея теж прилітала. А маленький Платон весь час каже: "Ну, вирвіть мені теж зуб. Чому тільки до Дані прилітає зубна фея?" Говоримо йому, щоб він не поспішав так дорослішати. Але він завжди засмучується, що у Дані випадає зуб, а у нього ні", – зворушливо розповів артист.

Сини Монатіка Даня і Платон / Фото з інстаграму співака

Монатік про повернення до Києва

Співак зізнався, що повернутися до Києва після п'яти місяців за кордоном – це як приїхати додому з чергового гастрольного туру, яких у нього вистачало, але все навколо стало іншим.

Київ пустіший. Ми їхали через Макарів, це просто розриває серце навпіл, ці розбиті будинки. Я дивився на екрані, і це боліло, болить, а коли ти бачиш це на свої очі, то сльози просто,

– емоційно заявив Монатік.