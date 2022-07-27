Попри війну, навчання в Україні відновиться з 1 вересня та триватиме у звичному режимі. Воно проходитиме очно у місцях, де будуть дотримані норми безпеки.

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Лілія Ребрик про навчання дітей

Питання щодо освітнього процесу залишається на обговоренні, оскільки від російських терористів можна очікувати всього, й будь-яке місце може бути під загрозою.

Гостре питання шанувальники поставили й Лілії Ребрик, яка виховує двох доньок. Вона зізналась, що ще не вирішила, чи готова пустити дітей до школи з 1 вересня.

Ще є цілий місяць на "подумати" і "побачити" що буде далі. Даю собі цей час. Поки, звичайно, боюсь. Поки я за онлайн,

– відповіла Лілія Ребрик.



Доньки Лілії Ребрик / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, нещодавно речниця МВС Альона Матвєєва повідомила, що очне навчання може проходити лише в тих закладах освіти, які відповідатимуть нормам безпеки. Дітей мають навчити правил евакуації, а також організувати можливість проводити уроки в укриттях.

Також Лілія Ребрик прокоментувала рішення залишитися в Україні. Вона пояснила, що це особистий вибір кожного. за який не можна засуджувати.

"Так, ми в Україні. Але зараз кожен має право на власне рішення. І тут немає правильних чи неправильних. Є особистий вибір кожного. І він – найправильніший".



Лілія Ребрик / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що хоч Лілія Ребрик залишається в Україні, їй доводиться жити на два міста. Її доньки залишаються в батьків у Чернівцях, тоді як сама акторка й ведуча працює в Києві. "Це дуже важко, ми завжди звикли бути разом. Це було дуже складне рішення. Але ми, як батьки, включили холодний розум і подумали, що наразі все-таки там спокійніше".