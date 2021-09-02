Тіна Кароль похизувалася шкільною нагородою 12-річного сина: нове фото

Син Тіни Кароль від покійного чоловіка Євгена Огіра навчається у приватній школі у Великій Британії. У перші дні вересня Веніаміна нагородили відзнакою. Як повідомила співачка, за шкільні досягнення.

12-річний Веніамін перебуває за кілька тисяч кілометрів від Тіни Кароль, однак зіркова матуся завжди на зв'язку з ним. Вона однією з перших дізнається про всі важливі події, які відбуваються з сином у Великій Британії.

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Так, Веня, як його лагідно називає співачка, надіслав їй фото, на якому позує з блискучим кубком на задньому дворі школи. Цю нагороду він отримав за успіхи у навчанні, а Тіна Кароль поспішила похизуватися відзнакою сина перед фанами.

"Моє все. За досягнення у школі", – лаконічно підписала артистка.

Син Тіни Кароль Веніамін / Фото з інстаграм-сторіс співачки

До слова, у середу, 1 вересня, зіркові батьки повели дітей до школи:

донька лідера гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергія Танчинця перейшла в нову школу – IT Step School, в якій поглиблено вивчатиме IT та іноземні мови;

двоє синів Монатіка пішли в перший клас у костюмах супергероїв;

телеведуча Маша Єфросиніна теж відвела сина в перший клас, щоправда, без сліз не обійшлося. Усе тому, що зірка не відпарила піджак, не підшила штани й забула про змінне взуття для 7-річного Олександра;

ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з'явилась на Дні знань у компанії ексчоловіка Едгара;

"Холостячка" Ксенія Мішина також прийшла на шкільну лінійку сина. На святі вона засвітилась у сміливому образі – у топі з відкритим животом.