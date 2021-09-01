1 вересня у багатьох людей асоціюється з початком нового навчального року. Після літніх канікул школярі знову сідають за парти, щоб продовжити отримувати знання.

До теми День знань 2021: зіркові батьки ведуть дітей до школи – яскраві фото

Серед знаменитостей, які 1 вересня разом із дітьми побували у школі, є фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець. Він сфотографувався в навчальному закладі з дружиною Ганною та донькою Анастасією.

Ексклюзивні фото Сергія Танчинця з донькою і дружиною

Сім'я зробила декілька пам'ятних світлин. Сергій постав перед камерою в чорній сорочці з зображенням вовка, під яку одягнув білу футболку, та чорних штанах. Ганна позувала поруч із найріднішими в легкій чорній сукні з кольоровим принтом.

Відомо, що донька Танчинця – Анастасія перейшла в нову школу IT Step School. Це ліцензований навчальний заклад з поглибленим вивченням IT та іноземних мов.

Школярка для першого навчального дня обрала помаранчеву футболку, чорні штани та білі кросівки.



Сергій Танчинець з донькою та дружиною у школі / Фото пресслужби



Сергій Танчинець з донькою та дружиною у школі / Фото пресслужби



Сергій Танчинець з донькою та дружиною у школі / Фото пресслужби

У день 1 вересня дивіться, як виглядати українські знаменитості у шкільні роки. Порівння архівних і теперішніх фотографій знаменитостей – у добірці Showbiz 24.