1 вересня у багатьох людей асоціюється з початком нового навчального року. Після літніх канікул школярі знову сідають за парти, щоб продовжити отримувати знання.
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Серед знаменитостей, які 1 вересня разом із дітьми побували у школі, є фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець. Він сфотографувався в навчальному закладі з дружиною Ганною та донькою Анастасією.
Ексклюзивні фото Сергія Танчинця з донькою і дружиною
Сім'я зробила декілька пам'ятних світлин. Сергій постав перед камерою в чорній сорочці з зображенням вовка, під яку одягнув білу футболку, та чорних штанах. Ганна позувала поруч із найріднішими в легкій чорній сукні з кольоровим принтом.
Відомо, що донька Танчинця – Анастасія перейшла в нову школу IT Step School. Це ліцензований навчальний заклад з поглибленим вивченням IT та іноземних мов.
Школярка для першого навчального дня обрала помаранчеву футболку, чорні штани та білі кросівки.
Сергій Танчинець з донькою та дружиною у школі / Фото пресслужби
Сергій Танчинець з донькою та дружиною у школі / Фото пресслужби
Сергій Танчинець з донькою та дружиною у школі / Фото пресслужби