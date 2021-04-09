У п'ятницю, 9 квітня, Тіна Кароль представила кліп на танцювальну пісню "Хороший парень". У ньому співачка постала в образі хлопця у спортивному костюмі та балаклаві. Вона зізналася, що відтворювати чоловічу поведінку в кадрі їй було дуже важко.

Артистка кардинально змінила сценічний образ і стала куди зухвалішою та відвертішою. Однак на її перевтілення в хлопця в новому кліпі "Хороший парень" не чекав ніхто. Сміливе рішення запропонував ізраїльський кліпмейкер Інді Хайт. Він довів, що харизма Тіни Кароль наскільки потужна, що вона може тримати увагу публіки навіть з закритим обличчям.

Варто побачити Тіна Кароль перевтілилася у хлопця і поцілувалася у кліпі на пісню "Хороший парень": відео

Шанувальники звикли бачити співачку жіночною та тендітною, проте у відео на пісню "Хороший парень" вона постала брутальною і зухвалою. Зірка без дублера бездоганно показала чоловічі манери та рухи в стилі хіп-хоп.

Це було дуже складно навчитися. Мені додали м'язів під одяг. Я максимально поводилася як чоловік, і це було дуже складно, дуже спекотно, три костюми на мені,

– наголосила Тіна Кароль.

Вона додала, що у відео хлопець у балаклаві здійснив пограбування біткоїнів, а вилучену флешку віддав звабливій дівчині з кліпу "Скандал". Так, Тіна Кароль натякнула, що всі відео на пісні з альбому "Красиво" будуть пов'язані між собою.

"Насправді це персонаж, до якого приходить та дівчина з кліпу "Скандал" і забирає ту інформацію, яку забрав для неї цей хлопець. А що буде далі на цій флешці, яким буде розвиток цієї історії, ви побачите зовсім скоро", – заінтригувала артистка.

Тіна Кароль – Хороший парень: дивіться відео онлайн