В пятницу, 9 апреля, Тина Кароль представила клип на танцевальную песню "Хороший парень". В нем певица предстала в образе парня в спортивном костюме и балаклаве. Она призналась, что воспроизводить мужское поведение в кадре ей было очень трудно.

Артистка кардинально сменила сценический образ и стала куда более дерзкой и откровенной. Однако на ее перевоплощение в парня в новом клипе "Хороший парень" не ожидал никто. Смелое решение предложил израильский клипмейкер Инди Хайт. Он доказал, что харизма Тины Кароль насколько мощна, что она может держать внимание публики даже с закрытым лицом.

Стоит увидеть Тина Кароль перевоплотилась в парня и поцеловалась в клипе на песню "Хороший парень": видео

Поклонники привыкли видеть певицу женственной и хрупкой, но в видео на песню "Хороший парень" она появилась грубой и дерзкой. Звезда без дублера безупречно показала мужские манеры и движения в стиле хип-хоп.

Это было очень сложно научиться. Мне добавили мышц под одежду. Я максимально вела себя как мужчина, и это было очень сложно, очень жарко, три костюма на мне,

– отметила Тина Кароль.

Она добавила, что в видео парень в балаклаве совершил ограбление биткоинов, а изъятую флешку отдал обольстительной девушке из клипа "Скандал". Да, Тина Кароль намекнула, что все видео на песни с альбома "Красиво" будут связаны между собой.

"На самом деле это персонаж, к которому приходит и девушка из клипа "Скандал" и забирает ту информацию, которую забрал для нее этот парень. А что будет дальше на этой флешке, каким будет развитие этой истории, вы увидите совсем скоро", – заинтриговала артистка .

Тина Кароль – Хороший парень: смотрите видео онлайн