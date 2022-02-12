Тіна Кароль з оркестром виступила у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: відео ніжного виступу

Українська співачка, попдіва Тіна Кароль не лише була суддею Національного відбору на Євробачення-2022, а й виступила у прямому ефірі з оркестром.

Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні у 2006 році. А тепер вона серед членів журі, які обирали переможця Нацвідбору. Про виступ Кароль у фіналі – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Тіна Кароль обрала для фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 чорну сукню з декольте: фото образу

Тіна Кароль виступила у фіналі Нацвідбору

Народна артистка Україна підготувала для фіналу Нацвідбору попурі україномовних треків, якими зворушила публіку. На сцені вона виконала хіти, які підспівувала вся країна:

"Намалюю тобі зорі";

"Ніжно";

"Закрили твої очі";

"Україна – це ти".

Тіна Кароль у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Образ Тіни Кароль

Попдіва перед виходом на сцену змінила сукню. Тіна приголомшила фігурою в чорній вечірній сукні з вирізом до стегна і надзвичайно відвертим декольте. Також вбрання було без рукавів, що додало образові ще більше спокусливості. Фірмова укладка, червона помада та вишукані прикраси довершили сценічний образ попдіви.

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