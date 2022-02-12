Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні у 2006 році. А тепер вона серед членів журі, які обирали переможця Нацвідбору. Про виступ Кароль у фіналі – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.
Зверніть увагу Тіна Кароль обрала для фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 чорну сукню з декольте: фото образу
Тіна Кароль виступила у фіналі Нацвідбору
Народна артистка Україна підготувала для фіналу Нацвідбору попурі україномовних треків, якими зворушила публіку. На сцені вона виконала хіти, які підспівувала вся країна:
- "Намалюю тобі зорі";
- "Ніжно";
- "Закрили твої очі";
- "Україна – це ти".
Тіна Кароль у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
Образ Тіни Кароль
Попдіва перед виходом на сцену змінила сукню. Тіна приголомшила фігурою в чорній вечірній сукні з вирізом до стегна і надзвичайно відвертим декольте. Також вбрання було без рукавів, що додало образові ще більше спокусливості. Фірмова укладка, червона помада та вишукані прикраси довершили сценічний образ попдіви.
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне
- Прямий ефір відкрив гурт Go_A з треком SHUM, яким підкорив Євробачення у 2021 році. Солістка Катерина Павленко вразила не лише голосом, а й надзвичайно красивим образом.
- Під час виступу першого фіналіста – колективу Cloudless виникли технічні несправності. У прямому ефірі в них вимикався звук. Згідно з правилами Євробачення, музиканти мали право виступити ще раз наприкінці ефіру. Спершу хлопці дуже засмутилися, однак розуміли, що не можна здаватися, оскільки це життя і бувають різні ситуації.
- Kalush Orchestra запалили сцену треком "Стефанія", який соліст присвятив мамі. Найрідніша підтримувала сина за лаштунками.
- Barleben, який замінив LAUD, чуттєвою піснею підкорив серця суддів та глядачів. Тіна Кароль не змогла стримати сліз.