На сцені Нацвідбору-2022 жінка вийшла на сцену у розкішному образі – сукні із зеленого фатину, бежевого корсету з відвертим декольте та з незвичною конструкцією у виглядів чорних воронів.

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24 каналу Катерина розповіла, що look для відбору розробляв український дизайнер Назар Дідик. Він створював раніше для співачки образи в шоу "Маска" та "Міс Україна".

Ну, він такий експериментатор, а я люблю експериментувати, чому б і ні. Щодо воронів, це моє особисте посилання деяким людям. Не хочу казати кому,

– заінтригувала Катерина.

Також артистка додала, що ворони також символізують її колег по гурту Go_A – тобто вона як королева перебуває в оточенні трьох воронів-чоловіків.



Катерина Павленко з Катериною Осадчою за лаштунками відбору / Фото 24 каналу



Катерина Павленко з воронами / Фото 24 каналу



Розкішна Катерина Павленко у сукні Діденка / Фото 24 каналу