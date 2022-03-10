Саме про них емоційно висловилася Тіна Кароль. З 2014 року вони фінансували російську армію, а тепер підтримують Україну та засуджують війну.

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Тіна Кароль про війну в Україні

Артистка жорстко звернулася до тих, хто у 2014 році не завив про припинення гастролей на території Росії. Тоді для всіх були складні та проблемні часи, Україна переживала один з найскладніших періодів у своїй історії. Розпочалася війна, яка нині переросла у тероризм щодо українців.

Але вам було по*ую... Коли закінчилися російські концерти, настала скрута у вас. Вже нікуди бігти. Спроба перефарбуватися зашкалює! Робіть справи не для допису в інстаграмі, не відволікайтеся від порятунку своєї заблукалої душі, нам все одно на весь цей контент. Кращий детектор брехні – народ,

– написала Тіна.



Тіна Кароль про російських гастролерів / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Нагадаємо, проти російської агресії зараз активно виступають Макс Барських і Даша Астаф'єва. Обоє вони були в Росії після початку війни на Донбасі, а зараз артистка допомагає військовим, волонтерить, а Барських бере участь в інформаційній війні.

Та чимало відомих українців, які у 2014 році вирішили продовжити кар'єру в Росії, зараз мовчать. Серед них Ані Лорак, Світлана Лобода, Регіна Тодоренко та інші.

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