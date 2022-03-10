Именно о них эмоционально высказалась Тина Кароль. С 2014 года они финансировали российскую армию, а теперь поддерживают Украину и осуждают войну.

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Тина Кароль о войне в Украине

Артистка жестко обратилась к тем, кто в 2014 году не взвыл о прекращении гастролей на территории России. Тогда для всех были сложные и проблемные времена, Украина переживала один из самых сложных периодов своей истории. Началась война, которая сейчас переросла в терроризм по отношению к украинцам.

Но вам было по*ую... Когда закончились русские концерты, наступило затруднение у вас. Уже некуда бежать. Попытка перекраситься зашкаливает! Делайте дела не для сообщений в инстаграмме, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – народ,

– написала Тина.



Тина Кароль о российских гастролерах / Скриншот инстаграм-сториз Тины Кароль

Напомним, против российской агрессии сейчас активно выступают Макс Барских и Даша Астафьева. Оба они были в России после начала войны на Донбассе, а сейчас артистка помогает военным , волонтерит, а Барских участвует в информационной войне .

Но многие известные украинцы, которые в 2014 году решили продолжить карьеру в России, сейчас молчат. Среди них Ани Лорак, Светлана Лобода, Регина Тодоренко и другие.