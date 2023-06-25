Тімур Мірошниченко пригадав знайомство з сином із дитбудинку та описав реакцію своїх дітей
Джерело:"Сніданок з 1 + 1"
Зірковий ведучий Тимур Мірошниченко пригадав, як вони з дружиною Інною познайомилися з їхнім 2-річним сином, якого вони всиновлюють. Вже через місяць хлопчик житиме у справжній сім’ї.
Зіркове подружжя тривалий час не могли знайти дитину. Згідно з сертифікатом на усиновлення, Інна та Тимур може усиновити лише одну дитину 1 – 4 років.
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Ведучий розповів, що їх поставили в чергу у Дніпровському районі Києва.
"Ми прийшли до нашої служби… Жодна дитина, яка є на обліку і має статус на всиновлення, не підійшла нам за критеріями, які нам прописали. Інших дітей нам не показували", – сказав Тімур.
Проте його дружина Катерина на цьому не зупинилася. Вона телефонувала до різних дитбудинків України, однак у відповідь чула – дітей немає. Врешті, анкету їхнього сина Інна помітила на сайті Мінсоцполітики.
Тимур Мірошниченко пригадав знайомство з сином
За словами ведучого, першого ж дня, коли вони отримали статус на всиновлення, Катя телефонувала до всіх областей, районів нашої країни.
"В один із днів пошуку з'явилася нова анкета. Вона одразу зателефонувала і почула: "Так, актуальна". Через п'ять хвилин ми вже сиділи в авто і їхали до Житомира", – пригадав Тімур.
Там пішли їм на зустріч. На роботу вийшли лікар та юрисконсульт. Всі разом вони пішли знайомитися з 2-річним хлопчиком.
Приїжджаємо до дитячого будинку. Юрисконсульт має зачитати всю інформацію, яка є, з точки зору закону. Лікар закладу має зачитати всі діагнози. Ми кажемо: "Давайте вже знайомитися". Ми познайомилися з дитинкою, з нашим сином,
– розповів Мірошниченко.
Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото з його інстаграм-сторіс
Він додав, що від його майбутнього сина відмовилися ще в пологовому будинку, але лише через півтора роки він отримав статус на усиновлення.
Реакція дітей Мірошниченка на всиновлення
Мірошниченко каже, що вони з дружиною готували дітей до всиновлення іншої дитини. За його словами, діти спочатку між собою чубилися через те, з ким буде спати всиновлена дитина.
Адже спочатку вони не знали, буде хлопчик чи дівчинка. Мія засмутилася через те, що ми беремо хлопчика, а не дівчинку, адже виходить, що він не зможе спати з нею в кімнаті,
– пояснив Мірошниченко.
Водночас Марко вже дуже чекає хлопчика вдома. Тімур каже, що його рідний син вже вирішив, якими іграшками буде ділитися з братиком.
Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко
- В середині червня Тімур Мірошниченко поділився, що знайшов дитину на усиновлення. Він зібрав документи і чекає на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Пізніше з'ясувалося, що хлопчик з дитбудинку у Житомирі, тож після першої зустрічі зіркове подружжя їздить туди мало не щодня. Йому майже 2 роки, але він такий маленький, що одяг на 9-місячних на нього завеликий.
- Подружжя вже отримало судове рішення і вже зовсім скоро заберуть сина додому. Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку, але вже за місяць він буде в сім’ї.