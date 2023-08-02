Телеведучий опублікував світлини хлопчика та написав лаконічне привітання. Зі святом Марселя привітали підписники Тімура та українські зірки.
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Марселю виповнилось 2 рочки
Окрім того, що ведучий поділився світлинами з сином, він в інстаграм-сторіс показав, як поснідав з малюком просто неба. Тімур зазначив, що Марсель спершу з'їв половину татової порції каші, а згодом ще всю свою.
Усе тільки починається,
– написав під фото зірковий тато.
Привітання від українських зірок
В коментарях під дописом ведучого малюка привітало багато українських знаменитостей. Зокрема, Леся Нікітюк, Альона з дуету TamerlanAlena та інші:
- Ольга Сумська: "Тимуре, сердечні вітання. Хлопчику пощастило потрапити в чудову родину. Пишаємося вами, дорогі";
- Наталка Карпа: "Я пишаюся вами. Справді, від сліз до шаленого захоплення. Нехай Господь благословляє вашу фантастичну родину. Любимо";
- Світлана Тарабарова: "Ви неймовірні";
- Анатолій Анатоліч: "Точно ваш".
Що відомо про Марселя: головне
- Подружжя забрало малюка до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить.
- Малюк з'явився на світ на Житомирщині. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.
- Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що малюк не заговорить.
- Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.