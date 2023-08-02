Телеведучий опублікував світлини хлопчика та написав лаконічне привітання. Зі святом Марселя привітали підписники Тімура та українські зірки.

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Окрім того, що ведучий поділився світлинами з сином, він в інстаграм-сторіс показав, як поснідав з малюком просто неба. Тімур зазначив, що Марсель спершу з'їв половину татової порції каші, а згодом ще всю свою.

Усе тільки починається,

– написав під фото зірковий тато.

Привітання від українських зірок

В коментарях під дописом ведучого малюка привітало багато українських знаменитостей. Зокрема, Леся Нікітюк, Альона з дуету TamerlanAlena та інші:

Ольга Сумська : "Тимуре, сердечні вітання. Хлопчику пощастило потрапити в чудову родину. Пишаємося вами, дорогі";

: "Тимуре, сердечні вітання. Хлопчику пощастило потрапити в чудову родину. Пишаємося вами, дорогі"; Наталка Карпа : "Я пишаюся вами. Справді, від сліз до шаленого захоплення. Нехай Господь благословляє вашу фантастичну родину. Любимо";

: "Я пишаюся вами. Справді, від сліз до шаленого захоплення. Нехай Господь благословляє вашу фантастичну родину. Любимо"; Світлана Тарабарова : "Ви неймовірні";

: "Ви неймовірні"; Анатолій Анатоліч: "Точно ваш".

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