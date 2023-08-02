Телеведущий опубликовал фотографии мальчика и написал лаконичное поздравление. С праздником Марселя поздравили подписчики Тимура и украинские звезды.

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Кроме того, что ведущий поделился фотографиями с сыном, он в инстаграмм-сторис показал, как позавтракал с малышом под открытым небом. Тимур отметил, что Марсель сначала съел половину папиной порции каши, а потом еще всю свою.

Все только начинается,

– написал под фото звездный папа.

Поздравления от украинских звезд

В комментариях под постом ведущего малыша поздравило много украинских знаменитостей. В частности, Леся Никитюк, Алена из дуэта TamerlanAlena и другие:

Ольга Сумская : "Тимуре, сердечные поздравления. Мальчику повезло попасть в замечательную семью. Гордимся вами, дорогие";

: "Тимуре, сердечные поздравления. Мальчику повезло попасть в замечательную семью. Гордимся вами, дорогие"; Наталка Карпа : "Я горжусь вами. Действительно, от слез до безумного восхищения. Пусть Господь благословляет вашу фантастическую семью. Любим";

: "Я горжусь вами. Действительно, от слез до безумного восхищения. Пусть Господь благословляет вашу фантастическую семью. Любим"; Светлана Тарабарова : "Вы невероятны";

: "Вы невероятны"; Анатолий Анатолич : "Точно ваш".

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