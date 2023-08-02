Телеведущий опубликовал фотографии мальчика и написал лаконичное поздравление. С праздником Марселя поздравили подписчики Тимура и украинские звезды.
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Марселю исполнилось 2 года
Кроме того, что ведущий поделился фотографиями с сыном, он в инстаграмм-сторис показал, как позавтракал с малышом под открытым небом. Тимур отметил, что Марсель сначала съел половину папиной порции каши, а потом еще всю свою.
Все только начинается,
– написал под фото звездный папа.
Поздравления от украинских звезд
В комментариях под постом ведущего малыша поздравило много украинских знаменитостей. В частности, Леся Никитюк, Алена из дуэта TamerlanAlena и другие:
- Ольга Сумская : "Тимуре, сердечные поздравления. Мальчику повезло попасть в замечательную семью. Гордимся вами, дорогие";
- Наталка Карпа : "Я горжусь вами. Действительно, от слез до безумного восхищения. Пусть Господь благословляет вашу фантастическую семью. Любим";
- Светлана Тарабарова : "Вы невероятны";
- Анатолий Анатолич : "Точно ваш".
Что известно о Марселе: главное
- Супруги забрало малыша к себе в семью 22 июля. Они рассказали, что еще во время первой встречи почувствовали, что мальчик им подходит.
- Малыш появился на свет в Житомирской области. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи.
- Инна Мирошниченко рассказывала, что у мальчика есть значительные проблемы со здоровьем. Он в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, у него есть пороки психологического развития. Существует вероятность, что малыш не заговорит.
- Марсель уже постепенно адаптируется к новой семье. Правда, мальчик пока не умеет играть с игрушками, ведь у него не было такого опыта, также он из-за стресса много ест.