Український телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна вже виховують названого сина Марселя. Попри складнощі подружжя хоче всиновити ще одну дитину, адже так планували з самого початку.

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Тімур та Інна хотіли всиновити двох

Тімур Мірошниченко пригадав, що й дітей готували до того, що у них з'являться братик та сестричка. Однак система всиновлення в країні не дала парі можливість здійснити свої плани.

Пам'ятаю, коли ми йшли на перше заняття на курсах усиновлювачів – це обов'язкова процедура, яку ти мусиш пройти. Діти такі: "То ви вже ввечері приїдете з братиком і сестричкою?". Ми казали, що це трішки не так працює, а вони так засмутилися. Вони ж чекають, підготували іграшки й взагалі розраховували на двох дітей, але нам не дозволили,

– пояснив шоумен.

Тімур розтлумачив, що кожне подружжя має пройти курси всиновлювачів, які тривають десять тижнів. Психологи там надають результати-висновки. Тімуру й Інні вказали, що вони можуть всиновити лише одну дитину.

"Там чітко прописані параметри – вік, стать, кількість дітей, яких ти можеш всиновити. Ми запитали, чому, бо говорили про двох. На що нам сказали: ви можете записатися на додаткову консультацію, де ми вам пояснимо. Зрозуміли, що це ще плюс-мінус місяць щонайменше", – пригадав ведучий.



Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / Фото з інстаграму ведучого

Наразі сім'я Мірошниченків чекає повноцінної адаптації Марселя. Однак вони планують дійти до своєї мети, адже діти хочуть сестричку.

Користуючись нагодою, можу сказати всім представникам цієї системи, щоб вони не розслаблялися. Якщо вони думають, що ми завершили весь цей етап і на цьому зупинимося – ні!

– підкреслив Мірошниченко.

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