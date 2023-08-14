Інна Мірошниченко пояснила, чому розповідає історії з дитбудинку. Вона розповіла, що не так з українськими закладами.

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Що не так з дитбудинками

Дружина шоумена розповіла, що в Україні насправді безліч дітей у закладах та близько 1500 сімей у черзі на всиновлення, які терпляче чекають на дитину. Та система навмисно робить усе так, щоб діти залишалися в дитбудинках.

Система спеціально створює умови, за яких діти знаходяться в заручниках дитбудинків. Вони живуть там роками не тому, що нікому не потрібні. А навпаки, бо потрібні системі. І там їх ламають. Там забувають про їхні базові потреби в турботі, теплі й любові. В безпечному дорослому поруч,

– поділилась Інна Мірошниченко.

На думку юристки, у дитячих будинках мають бути психологи для роботи з дітьми та персоналом, ментори. Слід змінювати правила роботи у закладах, адже тепер доступні справжні знання про психологію дитини і її травми. Важливо, аби процеси вдосконалювалися та були схожими до європейських.

"Приймальні сім’ї замість закладів за прикладом європейських країн. Має бути спрощено процес позбавлення батьківських прав. Справи не можуть слухатися роками. Ще багато "має бути…". Але все це має шанс на втілення тільки якщо є запит у суспільства. На жаль, процент людей, які в темі усиновлення, вкрай малий, аби чинити зміни. Але ми це змінимо".



Інна Мірошниченко з названим сином / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

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