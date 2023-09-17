Ведучий оприлюднив зворушливі кадри у День усиновлення, який відзначають 17 вересня. Родина Мірошниченків поділилася власною історією.

Цікаво Інна Мірошниченко розповіла про рідкісну ваду названого сина, через яку його оперували

Тімур разом з дружиною вперше показав відео з дитбудинку, де жив їхній названий син Марсель.

У ролику Інна розповіла, що на початку свого життя хлопчик провів чотири місяці в інтенсивній терапії.

Він чотири місяці боровся для того, щоб вийти на ту точку старту, з якої діти починають своє життя. Це вага 3,300 кг і здатність самостійно дихати. І от коли він почав робити це, його одразу перевели до дитячого будинку,

– поділилися Мірошниченки.

Попри діагнози, Інна і Тімур вирішили, що якщо малюк досі бореться за життя, то у новій родині в нього все буде добре.

Як змінився Марсель

В ефірі шоу Олени Кравець на телеканалі "Дім" Тімур Мірошниченко довів до сліз розповіддю про життя Марселя у сім'ї.

Марсель із нами й прогрес колосальний. Першу його фотографію ми зробили в червні. Якщо порівняти з тим, що зараз, то це дві абсолютно різні людини – очі, посмішка, емоції. Він вже розуміє, що в нього є батьки, а також брат і сестра,

– сказав ведучий.

Дивіться повну розмову з Тімуром Мірошниченком: відео

Коли Мірошниченки всиновили дитину