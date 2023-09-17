Ведучий оприлюднив зворушливі кадри у День усиновлення, який відзначають 17 вересня. Родина Мірошниченків поділилася власною історією.
Цікаво Інна Мірошниченко розповіла про рідкісну ваду названого сина, через яку його оперували
Тімур разом з дружиною вперше показав відео з дитбудинку, де жив їхній названий син Марсель.
У ролику Інна розповіла, що на початку свого життя хлопчик провів чотири місяці в інтенсивній терапії.
Він чотири місяці боровся для того, щоб вийти на ту точку старту, з якої діти починають своє життя. Це вага 3,300 кг і здатність самостійно дихати. І от коли він почав робити це, його одразу перевели до дитячого будинку,
– поділилися Мірошниченки.
Попри діагнози, Інна і Тімур вирішили, що якщо малюк досі бореться за життя, то у новій родині в нього все буде добре.
Як змінився Марсель
В ефірі шоу Олени Кравець на телеканалі "Дім" Тімур Мірошниченко довів до сліз розповіддю про життя Марселя у сім'ї.
Марсель із нами й прогрес колосальний. Першу його фотографію ми зробили в червні. Якщо порівняти з тим, що зараз, то це дві абсолютно різні людини – очі, посмішка, емоції. Він вже розуміє, що в нього є батьки, а також брат і сестра,
– сказав ведучий.
Дивіться повну розмову з Тімуром Мірошниченком: відео
Коли Мірошниченки всиновили дитину
- У середині червня телеведучий розповів, що знайшов дитину на всиновлення. Разом з коханою Тімур зібрав всі документи та чекав на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Хлопчик мешкав у дитбудинку в Житомирі. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від нього ще у пологовому будинку.
- Подружжя забрало Марселя до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить. Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї.