Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна уже воспитывают сына Марселя. Несмотря на сложности, супруги хотят усыновить еще одного ребенка, ведь так планировали с самого начала.
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Тимур и Инна хотели усыновить двоих
Тимур Мирошниченко вспомнил, что и детей готовили к тому, что у них появятся братик и сестричка. Однако система усыновления в стране не дала паре возможность осуществить свои планы.
Помню, когда мы шли на первое занятие на курсах усыновителей – это обязательная процедура, которую ты должен пройти. Дети такие: "Так вы уже вечером приедете с братиком и сестричкой?". Мы говорили, что это немного не так работает, а они так расстроились. Они ждут, подготовили игрушки и вообще рассчитывали на двоих детей, но нам не разрешили,
– объяснил шоумен.
Тимур пояснил, что каждая пара должна пройти курсы усыновителей, которые продолжаются десять недель. Психологи там предоставляют результаты-выводы. Тимуру и Инне указали, что они могут усыновить только одного ребенка.
"Там четко прописаны параметры – возраст, пол, количество детей, которых ты можешь усыновить. Мы спросили, почему, потому что говорили о двух. На что нам сказали: вы можете записаться на дополнительную консультацию, где мы вам объясним. Поняли, что это еще плюс-минус месяц как минимум", – вспомнил ведущий.
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / Фото из инстаграма ведущего
Теперь семья Мирошниченко ждет полноценной адаптации Марселя. Однако они планируют дойти до своих целей, ведь дети хотят сестренку.
Пользуясь случаем, я могу сказать всем представителям этой системы, чтобы они не расслаблялись. Если они полагают, что мы завершили весь этот этап и на этом остановимся – нет!
– подчеркнул Мирошниченко.
В чем проблема детдомов в Украине
- Тимур и Инна Мирошниченко сделали публичным усыновление ребенка. Они освещали почти все подводные камни и делились результатами. Шоумен рассказывал, что "на детях зарабатывают колоссальные деньги", а система не заинтересована в том, чтобы детей усыновляли. Ведь деньги, поступающие от государства, не доходят до малышей. Кроме того, система наживается на болезнях у детей, потому что за каждое заболевание государство доплачивает. И чем больше болезней у ребенка, тем меньше шансы усыновления.
- Инна Мирошниченко также упоминала о том, как в детдомах ломают детей и их характер, забывают о базовых потребностях. Она считает, что сейчас в детских домах должны быть психологи для работы с детьми и персоналом. Правила работы в учреждениях следует изменить в соответствии с нынешними знаниями о психологии ребенка. Ценой медийности супругов есть шанс изменить эту систему.