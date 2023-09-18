Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна уже воспитывают сына Марселя. Несмотря на сложности, супруги хотят усыновить еще одного ребенка, ведь так планировали с самого начала.

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Тимур и Инна хотели усыновить двоих

Тимур Мирошниченко вспомнил, что и детей готовили к тому, что у них появятся братик и сестричка. Однако система усыновления в стране не дала паре возможность осуществить свои планы.

Помню, когда мы шли на первое занятие на курсах усыновителей – это обязательная процедура, которую ты должен пройти. Дети такие: "Так вы уже вечером приедете с братиком и сестричкой?". Мы говорили, что это немного не так работает, а они так расстроились. Они ждут, подготовили игрушки и вообще рассчитывали на двоих детей, но нам не разрешили,

– объяснил шоумен.

Тимур пояснил, что каждая пара должна пройти курсы усыновителей, которые продолжаются десять недель. Психологи там предоставляют результаты-выводы. Тимуру и Инне указали, что они могут усыновить только одного ребенка.

"Там четко прописаны параметры – возраст, пол, количество детей, которых ты можешь усыновить. Мы спросили, почему, потому что говорили о двух. На что нам сказали: вы можете записаться на дополнительную консультацию, где мы вам объясним. Поняли, что это еще плюс-минус месяц как минимум", – вспомнил ведущий.



Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / Фото из инстаграма ведущего

Теперь семья Мирошниченко ждет полноценной адаптации Марселя. Однако они планируют дойти до своих целей, ведь дети хотят сестренку.

Пользуясь случаем, я могу сказать всем представителям этой системы, чтобы они не расслаблялись. Если они полагают, что мы завершили весь этот этап и на этом остановимся – нет!

– подчеркнул Мирошниченко.

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