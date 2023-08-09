За словами ведучого, для того, щоб встати в чергу на всиновлення здорової новонародженої дитини, треба заплатити близько 50 тисяч євро. Про це подружжя дізналося, коли почало публічно висвітлювати тему всиновлення.
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Тімур Мірошниченко розповів про "темні" схеми в дитбудинках
Зірковий тато поділився трьома найпоширенішими видами заробітку на дітях, які зараз існують в дитбудинках. Перша проблема полягає в тому, що держава виділяє величезні кошти на утримання дітей, однак вони їх не отримують.
Держава не зацікавлена в усиновленні дітей. За обігом грошей ця сфера не поступається наркоторгівлі, торгівлі зброєю та проституції. На дітях заробляють колосальні гроші. Життя однієї дитини в якомусь закладі державі обходиться дуже дорого, а насправді вона банан в житті не бачила. До них доходять копійки із тисяч, які виділяються на її проживання,
– розповів телеведучий.
Друга схема пов'язана із хворобами дитини: "За кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, вигідно накидати якомога більше діагнозів дитині. По-перше, більше грошей отримає заклад. По-друге, всі дивляться на цей діагноз і кажуть: "О, ні. Ну це дуже хвора дитина". І ніколи її не візьмуть".
До того ж Тімур згадав і про дитячі будинки сімейного типу: "100 дітей може жити в цьому будинку, а його не існує".
Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, нещодавно подружжя Мірошниченків повідомило, що забрало свого названого сина додому. Хлопчику 2 серпня виповнилося 2 роки. Зіркові батьки назвали малюка Марселем. Окрім цього, пара має ще двох дітей: Мію та Марка.
Як Мія та Марк прийняли Марселя в сім'ю
- З'ясувалось, що Марк дуже хотів саме молодшого брата, а не сестру. Він мріяв про хлопчика, який гратиметься з ним, не плаче, не забирає його речі, ну і в цілому ніяк не порушує його кордони. Проте Марсель виявився не зовсім таким, як хлопець його уявляв. Адже гратися він не хоче, до людей байдужий. До того ж йому час від часу потрібна мама, яка також потрібна і Марку. Відтак перший час хлопчик був напружений. Проте Інна пояснила, що син дуже швидко звик до Марселя. Вона розповіла, що Марк постійно каже, як любить та обіймає названого брата. Марсель пручається, але хлопця, за словами Інни, це не бентежить.
- Донька Мірошниченків чекала на зустріч з хлопчиком. Відтак в день, коли малюка привезли додому, дівчинка купила Марселю печиво і пюре. Інна також зазначила, що Мія дуже турбується про братика: прокидається раніше, аби побути разом перед садочком, саджає і знімає з гойдалки хлопчика, біжить за ним, коли Марсель біля дороги тощо.