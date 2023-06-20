Тімур Мірошниченко приїхав до сина в дитбудинок: що він пообіцяв хлопчику

Останній тиждень Тімур Мірошниченко мало не щодня їздить у Житомир. Саме там розташований дитбудинок, де вони з Інною знайшли сина. Ведучий вперше показав хлопчика у повний зріст і пообіцяв скоро забрати його додому.

Дружина Тімура Мірошниченка Інна вже показувала фото з майбутнім сином, але на жодному з них не було видно його обличчя. Тоді як шоумен опублікував кадр, на якому тримає малюка на колінах у коридорі дитбудинку й дивиться з ним на дощ. З цієї світлини видно, що хлопчик справді маленький як для 2 років.

Не пропустіть Дружина Мірошниченка показала фото сина, якого всиновлює, та розповіла про перші успіхи

Зовсім скоро ти будеш вдома,

– підписав Тімур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко з сином у дитбудинку / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко