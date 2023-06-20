Тімур Мірошниченко приїхав до сина в дитбудинок: що він пообіцяв хлопчику

20 червня 2023, 11:56
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Тімур Мірошниченко

Останній тиждень Тімур Мірошниченко мало не щодня їздить у Житомир. Саме там розташований дитбудинок, де вони з Інною знайшли сина. Ведучий вперше показав хлопчика у повний зріст і пообіцяв скоро забрати його додому.

Дружина Тімура Мірошниченка Інна вже показувала фото з майбутнім сином, але на жодному з них не було видно його обличчя. Тоді як шоумен опублікував кадр, на якому тримає малюка на колінах у коридорі дитбудинку й дивиться з ним на дощ. З цієї світлини видно, що хлопчик справді маленький як для 2 років.

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Зовсім скоро ти будеш вдома,
– підписав Тімур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко з сином у дитбудинку / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко

  • Тиждень тому, у середині червня, Тімур Мірошниченко поділився, що знайшов дитину на усиновлення. Він зібрав документи і чекає на рішення суду, щоб забрати сина додому.
  • Пізніше з'ясувалося, що хлопчик з дитбудинку у Житомирі, тож після першої зустрічі зіркове подружжя їздить туди мало не щодня. Йому майже 2 роки, але він такий маленький, що одяг на 9-місячних на нього завеликий.
  • Нагадаємо, що у Тімура та Інни Мірошниченко двоє спільних дітей – 5-річна донька Мія та 3-річний син Марк.

Автор: Марина Джура