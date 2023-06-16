Днями ведучий поділився радісною новиною, що вони знайшли хлопчика на усиновлення. Тепер Інна Мірошниченко зізналася, що вони подали до суду документи на всиновлення.

До теми У машині розплакалася, – дружина Тімура Мірошниченка розповіла про зустріч із сином у дитбудинку

Тож, очевидно, що вже незабаром зіркове подружжя зможе забрати свого сина додому з дитбудинку. Інна зізнається, що вже любить хлопчика і відчуває розлуку, якщо вони не бачаться кілька днів.

Сім’я Мірошниченків поки не показує свого сина на камеру, проте Інна оприлюднила фото, на якому стоїть з хлопчиком. Помітно, як сильно малеча тримає майбутню маму за руку.



Інна Мірошниченко з сином / Фото з її інстаграму

Своїми думками з приводу всиновлення дружина Мірошниченка поділилася в Інстаграмі.

Це дуже важко пояснити, але ми вже любимо його так само сильно, як Мію і Марко. Адже він син, народжений серцем. У школі усиновителів нам радили скласти казку про те, що він загубився, а ми його довго шукали і знайшли. Саме це почуття і є,

– заявила Інна.

Довідка! Тімур та Інна Мірошниченко одружилися у 2018 році. Зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Але вже кілька років вони мріють всиновити ще одну дитину.

Мірошниченко справді зізнається, що хоче плакати від щастя і надолужувати кожну хвилину розлуки.

"Коли чуєш діагнози, яким здається немає кінця і краю, а думаєш лише "ми все подолаємо! Разом!". І на той момент ми ще не бачились жодного разу", – написала вона.

За її словами, їй тяжко дається тимчасова розлука з сином, тому вона щодня їздить до нього в Житомир (там розташований дитбудинок, – 24 Канал).

Як після цього не вірити в долю? Що ми мали знайти саме його з тисяч анкет? З тисяч неактивних лише одну актуальну. Анкету, яка нікому не була цікава,

– поділилася Інна.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Тімур Мірошниченко публічно розповів про бажання всиновити дитину, а вже у січні цього року повідомив, що він з дружиною розпочали юридичну процедуру.

Близько півроку Тімур та Інна Мірошниченки боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Згодом вони зіткнулися з проблемою – у всіх офіційних службах казали, що дітей немає. І лише зараз знайшли свого хлопчика і подали документи до суду.