Дружина Тімура Мірошниченка Інна вже показувала фото з майбутнім сином, але на жодному з них не було видно його обличчя. Тоді як шоумен опублікував кадр, на якому тримає малюка на колінах у коридорі дитбудинку й дивиться з ним на дощ. З цієї світлини видно, що хлопчик справді маленький як для 2 років.
Не пропустіть Дружина Мірошниченка показала фото сина, якого всиновлює, та розповіла про перші успіхи
Зовсім скоро ти будеш вдома,
– підписав Тімур Мірошниченко.
Тимур Мірошниченко з сином у дитбудинку / Фото з інстаграм-сторіс ведучого
Що відомо про хлопчика, якого всиновлює Тімур Мірошниченко
- Тиждень тому, у середині червня, Тімур Мірошниченко поділився, що знайшов дитину на усиновлення. Він зібрав документи і чекає на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Пізніше з'ясувалося, що хлопчик з дитбудинку у Житомирі, тож після першої зустрічі зіркове подружжя їздить туди мало не щодня. Йому майже 2 роки, але він такий маленький, що одяг на 9-місячних на нього завеликий.
- Нагадаємо, що у Тімура та Інни Мірошниченко двоє спільних дітей – 5-річна донька Мія та 3-річний син Марк.