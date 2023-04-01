По его словам, это не было какое-то мгновенное решение. В интервью 24 Канала Тимур Мирошниченко рассказал, что на это решение оказало большое влияние полномасштабное вторжение России.

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Когда решил усыновить ребенка

Тимур признается, что лично у него такие первые мысли появились, когда он в студенческие годы с командой ездил в детские дома возил все необходимое и выступал перед детьми, чтобы как-то поднять им настроение.

Когда ты смотришь на этих малышей, конечно, хочется забрать всех. Еще тогда появлялись мысли, что рано или поздно точно наступит тот момент, когда я буду готов усыновить детей.

– поделился Мирошниченко.

В то же время его жена хотела усыновить ребенка по другим причинам – и врачи говорили, что не сможет иметь своих детей, поэтому она была давно настроена.

"Но когда мы начали жить вместе, когда поженились, то у нас очень быстро удалось не одну, а даже двоих детей родить", – говорит ведущий.

По его словам, теперь еще желание усыновить ребенка стало еще больше, триггером стал март 2022 года Когда появилось много видео, информации о том, сколько детей сейчас остаются без родителей.

Что-то внутри "утихло", что этот момент настал. И мы, даже особо не обсуждая, в переписке, когда Инна с детьми была в Германии, я здесь, в Украине, начали общаться, будто уже все обсудили и это свершившийся факт. Просто мысли сошлись одновременно на этом,

– признался Мирошниченко.

К слову, в январе этого года Тимур и Инна Мирошниченко. начали процесс усыновления. Еще тогда он комментировал, что процессы, предшествующие непосредственному знакомству с ребенком, продолжаются от нескольких месяцев до года.