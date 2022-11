Тиждень тому американська співачка Тейлор Свіфт отримала премію за найкраще відео на церемонії MTV EMA 2022 у Дюссельдорфі, куди запросили український гурт Kalush Orchestra. Тепер вона стала головною призеркою American Music Awards 2022 у Лос-Анджелесі.

Читайте також Переможець Голосу країни 12 сезон – Марія Квітка

Тейлор Свіфт обійшла Адель і Бейонсе на American Music Awards 2022

Тейлор Свіфт стала абсолютною тріумфаторкою 2022 року. Вона забрала аж шість нагород:

артист року , на яку також претендували Адель, Бейонсе, Гаррі Стайлс та інші;

, на яку також претендували Адель, Бейонсе, Гаррі Стайлс та інші; найкраща поп-виконавиця , де окрім Адель і Бейонсе була ще й Lizzo;

, де окрім Адель і Бейонсе була ще й Lizzo; найкращий поп-альбом – Red (Taylor's Version);

– Red (Taylor's Version); найкраще музичне відео – All Too Well: The Short Film, яке ввійшло до романтичної короткометражки Тейлор Свіфт;

– All Too Well: The Short Film, яке ввійшло до романтичної короткометражки Тейлор Свіфт; найкраща кантрі-виконавиця ;

; найкращий кантрі-альбом – теж Red (Taylor’s Version).

Цікаво, що слідом за Тейлор Свіфт йдуть Бейонсе та Гаррі Стайлс, який активно підтримує Україну на концертах і навіть передав на допомогу гонорар за рекламу для Apple. У них по дві статуетки.

Усі переможці American Music Awards 2022

Артист року – Тейлор Свіфт

Найкраща поп-виконавиця – Тейлор Свіфт

Найкраще музичне відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (Taylor's Version)

Найкращий поп-альбом – Тейлор Свіфт – Red (Taylor's Version)

Найкращий поп-виконавець – Гаррі Стайлс

Найкращий поп-гурт – BTS

Найкраща R&B виконавиця – Бейонсе

Найкращий R&B виконавець – Кріс Браун

Найкращий новий виконавець – Dove Cameron

Найкращий латиноамериканський артист – Бед Банні

Найкраща латиноамериканська артистка – Anitta

Найкращий латиноамериканський гурт – Yahritza y Su Esencia

Найкращий хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар

Найкраща хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж

Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly

Найкраща поп-пісня – Гаррі Стайлс – As It Was

Найкраща рок-пісня – The Maneskin – Beggin

Найкраща хіп-хоп пісня – Future ft. Drake & Tems – Wait for U

Колаборація року – Елтон Джон & Дуа Ліпа – Cold Heart (Pnau Remix)

Кращий R&B альбом – Бейонсе – Renaissance

Найкращий хіп-хоп альбом – Кендрік Ламар – Mr. Morale & The Big Steppers