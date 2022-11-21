Тиждень тому американська співачка Тейлор Свіфт отримала премію за найкраще відео на церемонії MTV EMA 2022 у Дюссельдорфі, куди запросили український гурт Kalush Orchestra. Тепер вона стала головною призеркою American Music Awards 2022 у Лос-Анджелесі.
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Тейлор Свіфт обійшла Адель і Бейонсе на American Music Awards 2022
Тейлор Свіфт стала абсолютною тріумфаторкою 2022 року. Вона забрала аж шість нагород:
- артист року, на яку також претендували Адель, Бейонсе, Гаррі Стайлс та інші;
- найкраща поп-виконавиця, де окрім Адель і Бейонсе була ще й Lizzo;
- найкращий поп-альбом – Red (Taylor's Version);
- найкраще музичне відео – All Too Well: The Short Film, яке ввійшло до романтичної короткометражки Тейлор Свіфт;
- найкраща кантрі-виконавиця;
- найкращий кантрі-альбом – теж Red (Taylor’s Version).
Цікаво, що слідом за Тейлор Свіфт йдуть Бейонсе та Гаррі Стайлс, який активно підтримує Україну на концертах і навіть передав на допомогу гонорар за рекламу для Apple. У них по дві статуетки.
Усі переможці American Music Awards 2022
Артист року – Тейлор Свіфт
Найкраща поп-виконавиця – Тейлор Свіфт
Найкраще музичне відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (Taylor's Version)
Найкращий поп-альбом – Тейлор Свіфт – Red (Taylor's Version)
Найкращий поп-виконавець – Гаррі Стайлс
Найкращий поп-гурт – BTS
Найкраща R&B виконавиця – Бейонсе
Найкращий R&B виконавець – Кріс Браун
Найкращий новий виконавець – Dove Cameron
Найкращий латиноамериканський артист – Бед Банні
Найкраща латиноамериканська артистка – Anitta
Найкращий латиноамериканський гурт – Yahritza y Su Esencia
Найкращий хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар
Найкраща хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж
Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly
Найкраща поп-пісня – Гаррі Стайлс – As It Was
Найкраща рок-пісня – The Maneskin – Beggin
Найкраща хіп-хоп пісня – Future ft. Drake & Tems – Wait for U
Колаборація року – Елтон Джон & Дуа Ліпа – Cold Heart (Pnau Remix)
Кращий R&B альбом – Бейонсе – Renaissance
Найкращий хіп-хоп альбом – Кендрік Ламар – Mr. Morale & The Big Steppers