Неделю назад американская певица Тейлор Свифт получила премию за лучшее видео на церемонии MTV EMA 2022 в Дюссельдорфе, куда была приглашена украинская группа Kalush Orchestra. Теперь она стала главным призером American Music Awards 2022 в Лос-Анджелесе.
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Тейлор Свифт обошла Адель и Бейонсе на American Music Awards 2022
Тейлор Свифт стала абсолютным триумфатором 2022 года. Она забрала шесть наград:
- артист года, на которую также претендовали Адель, Бейонсе, Гарри Стайлс и другие;
- лучшая поп-исполнительница, где кроме Адель и Бейонсе была еще и Lizzo;
- лучший поп-альбом – Red (Taylor's Version);
- лучшее музыкальное видео – All Too Well: The Short Film, вошедшее в романтическую короткометражку Тейлор Свифт;
- лучшая кантри-исполнительница;
- лучший кантри-альбом – тоже Red (Taylor's Version).
Интересно, что вслед за Тейлор Свифт идут Бейонсе и Гарри Стайлс, активно поддерживающий Украину на концертах и даже передавший в помощь гонорар за рекламу для Apple. У них по две статуэтки.
Все победители American Music Awards 2022
Артист года – Тейлор Свифт
Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт – All Too Well (Taylor's Version)
Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Red (Taylor's Version)
Лучший поп-исполнитель – Гарри Стайлс
Лучшая поп-группа – BTS
Лучшая R&B исполнительница – Бейонсе
Лучший R&B исполнитель – Крис Браун
Лучший новый исполнитель – Dove Cameron
Лучший латиноамериканский артист – Бед Банни
Лучшая латиноамериканская артистка – Anitta
Лучшая латиноамериканская группа – Yahritza y Su Esencia
Лучший хип-хоп исполнитель – Кендрик Ламар
Лучшая хип-хоп исполнительница – Ники Минаж
Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
Лучшая поп-песня – Гарри Стайлс – As It Was
Лучшая рок-песня – The Maneskin – Beggin
Лучшая хип-хоп песня – Future ft. Drake & Tems – Wait for U
Коллаборация рока – Элтон Джон & Дуа Липа – Cold Heart (Pnau Remix)
Лучший R&B альбом – Бейонсе – Renaissance
Лучший хип-хоп альбом – Кендрик Ламар – Mr. Morale & The Big Steppers