Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виступили на престижній премії MTV Europe Music Awards 2022. Вони вийшли на червону доріжку та запалили дивовижним виступом на сцені.
Читайте також Kalush Orchestra запросили на престижну премію MTV EMA 2022, яку вручили Måneskin
Kalush Orchestra на MTV EMA 2022
Нагородження премією пройшло 13 листопада у Дюссельдорфі.
Доволі великий масштаб шоу і ми перший раз на такому шоу. Тому хочеться якнайкраще показати українську культуру й музику,
– поділився лідер гурту Олег Псюк.
Kalush Orchestra позували на червоній доріжці MTV Europe Music Awards 2022 в українських образах, схожих до тих, які були на Євробаченні-2022.
Kalush Orchestra на премії / Фото з твітера премії
Перед публікою колектив виступив з двома піснями – вже легендарною Stefania та новим треком, про який раніше музиканти не розповідали.
Kalush Orchestra на MTV EMA 2022: відео виступу
Список переможців MTV Europe Music Awards 2022
Найкраща пісня – Нікі Мінаж – Super Freaky Girl Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito
Найкраще відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
Найкращий артист – Тейлор Свіфт
Найкраща колаборація – David Guetta, Bebe Rexha - I'm Good (Blue)
Найкраща попвиконавиця – Тейлор Свіфт
Найкращий новий артист – Seventeen
Найкращий виконавець K-Pop – Lisa
Найкраща латинська музика – Anitta
Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж
Найкращий електронний артист – David Guetta
Найкращий рок-виконавець – Muse
Найкраща альтернативна музика – Gorillaz
Найкращі фанати – BTS
Найкраще відео змін – Сем Сміт ft. Kim Petras – Unholy
Найкращий перформанс у метавсесвіті – BLACKPINK The Virtual