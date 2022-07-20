Свій вибір 57-річна Таїсія Повалій зробила ще 2014-го, коли продовжила виступати в країні, яка окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. У неї не йокнуло й тоді, коли російська армія стала бомбити її рідну Київщину. Тож зараз псевдозірка без докорів совісті ганяє з концертами по росії та її союзниці білорусі.

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Повалій зізналася в любові до білорусі

Таїсія Повалій приїхала на музичний фестиваль "Слов'янський базар" у Вітебськ й українською мовою зізналася білорусі в любові. Щоправда, примудрилася помилитися в назві країни, перед якою б'є поклони. Замість "моя рідна білорусе" гастролерка видала "моя рідна білорусія".

"Моя рідна білорусія, я від щирого серця тобі говорю, що я тебе дуже люблю як свою рідну творчу землю, де я народилася як співачка", – цинічно заявила Повалій.

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Минуло майже п'ять місяців, як росія повномасштабно вторглася в Україну, але це ніяк не обходило Таїсію Повалій. Замість того, щоб назвати війну війною, співачка заговорила про "складні часи", в які вона нібито "несе добро, світло й любов".

Я понимаю, что времена сложные. Поэтому кто, если не я, буду нести добро, свет и любовь?

– сказала Повалій і розпливлася в посмішці.

"Слов'янський базар 2022". Свято слов'янських культур ознаменувалося виступами найулюбленіших артистів! Цей фестиваль покликаний об'єднувати народи та успішно це робить! Таїсія Повалій, народна артистка України, вимовила дуже важливі та мудрі слова, які ми всією душею підтримуємо", – підлабузливо написали у фан-акаунті.

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