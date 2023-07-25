Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Віра Бреєжнєва жила і виступала в Росії. Після 24 лютого 2022 зірка виїхала звідти та підтримала Україну. Водночас багато українців продовжують критикувати співачку.

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Чи спілкується TAYANNA з Брежнєвою

TAYANNA (справжнє ім’я якої Тетяна Решетняк) зізнається, що її дует з Вірою був покликом душі, внутрішнього "я", артистці хотілося більше розкрити себе та випустити на волю емоції.

"Я знала, що ця робота для душі… Це приємно, що людям сподобалася пісня. Але тоді нам був цікавий сам шлях до неї, і можна сказати точно, що він був прекрасним", – сказала українка.

У TAYANNA запитали, чи досі вона товаришує з Вірою Брежнєвою, на що та відповіла ствердно.

Ми товаришуємо з Вірою, я вважаю її прекрасною людиною, дуже гарною, талановитою і мудрою жінкою,

– висловилася вона.

Нагадаємо, що через повномасштабну війну Віра Брежнєва виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України, і тоді всі подумали, що співачка в Польщі. Однак вона спростувала чутки й написала, що в Італії.

У шоу-бізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає не лише біженцям, а й ЗСУ. Зокрема, Слава Дьомін запевняє, що її благодійність почалася задовго до 24 лютого, просто вона "не любить понтуватися своїми вчинками".

TAYANNA висловилася про особисте життя

Нагадаємо, що минулого року TAYANNA пережила важкий розрив. Коли артистка повернулась у Київ після цього, то постійно плакала, адже там усе нагадувало про колишнього. Та згодом зірка дала собі обіцянку "не вмирати за мужиками".

Тепер співачка відповіла на питання щодо особистого життя, хоч і без деталей. За її словами, вона навіть не знає, як описати те, що зараз відбувається в особистому житті.

Взагалі вважаю, що цю частину моєї особистості не варто виносити на публіку. Можливо, прийде час, коли я захочу поділитися своїм особистим в інтерв’ю, але поки що відповіді варто шукати в моїх піснях,

– відповіла Тетяна.

До слова, нещодавно фанати запитали у співачки щодо її брата Міші Марвіна, який видалив усі антивоєнні дописи й, схоже, повернувся в Росію. Після цього TAYANNA висловилася про брата та розповіла про свої емоції.