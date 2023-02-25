З гурту Костянтина Меладзе Міша Романова (справжнє ім'я – Наталія Могилинець) вийшла в березні 2018 року, бо завагітніла. З декретної відпустки співачка вже не повернулася у "ВІА Гру", а почала сольний шлях. Тоді й стався її конфлікт з Вірою Брежнєвою.
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Як Віра Брежнєва нагрубила Міші Романовій
П'ять років тому Брежнєва "дуже різко відреагувала" на одне з перших інтерв'ю Міші Романової, де вона прокоментувала вихід з гурту. Причиною дівчина назвала бажання розвиватися сольно, а не вагітність. Вони ніколи не спілкувалися близько, але артистка чомусь написала, щоб дорікнути за брехню.
З Вірою ми ніколи не були подругами, і навіть у нас був невеликий конфлікт… Вона мені написала смс. Воно було в досить жорсткій, грубій формі. Вона звинуватила мене у брехні, що я щось недоговорила, або що сказала, що захотіла сольного розвитку. Я відповіла їй у такій же формі,
– пригадала Міша Романова.
Однак навіть після перепалки в мережі співачка поважає Віру Брежнєву. Передусім тому, що вона дружина Костянтина Меладзе.
"Я її дуже поважаю. Мабуть, вона була просто в поганому настрої. Усі ми люди", – наголосила Міша Романова.
- До речі, Слава Дьомін, в інтерв'ю якому Міша Романова розповіла про конфлікт, дружить з Вірою Брежнєвою. Він заступався за подругу, коли в мережі згадали її заяву 2019 року на російському ТБ: "Я українською співачкою не була… Вважається, щоб бути українською співачкою, у тебе повинні бути пісні українською мовою. У мене їх немає".
- Після цього скандалу Віра Брежнєва зі сльозами нагадала, що українка – на концерті в Ризі сказала зі сцени: "Я – Віра. І я – українка. Зараз у моїй країні війна, саме тому взагалі не до концертів". Щоправда, фраза ця прозвучала російською.