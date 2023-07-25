Напомним, что до полномасштабного вторжения Вера Бреежнева жила и выступала в России. После 24 февраля 2022 года звезда уехала оттуда и поддержала Украину. В то же время многие украинцы продолжают критиковать певицу.

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Общается ли TAYANNA с Брежневой

TAYANNA (настоящее имя которой Татьяна Решетняк) признается, что ее дуэт с Верой был зовом души, внутреннему "я", артистке хотелось больше раскрыть себя и выпустить на свободу эмоции.

"Я знала, что эта работа для души… Это приятно, что людям понравилась песня. Но тогда нам был интересен сам путь к ней, и можно сказать точно, что он был прекрасен", – сказала украинка.

У TAYANNA спросили, до сих пор она дружит с Верой Брежневой, на что ответила утвердительно.

Мы дружим с Верой, я считаю ее прекрасным человеком, очень красивой, талантливой и мудрой женщиной,

– высказалась она.

Напомним, что из-за полномасштабной войны Вера Брежнева уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарку для Украины и тогда все подумали, что певица в Польше. Однако она опровергла слухи и написала в Италии.

В шоу-бизе утверждают, что Вера Брежнева помогает не только беженцам, но и ВСУ. В частности, Слава Демин уверяет, что ее благотворительность началась задолго до 24 февраля, просто она "не любит понтоваться своими поступками".

TAYANNA высказалась о личной жизни

Напомним, что в прошлом году TAYANNA пережила тяжелый разрыв. Когда артистка вернулась в Киев после этого, то постоянно плакала, ведь там все напоминало о прежнем. Но потом звезда дала себе обещание "не умирать за мужиками".

Теперь певица ответила на вопрос о личной жизни, хоть и без деталей. По ее словам, она даже не знает, как описать то, что сейчас происходит в личной жизни.

Вообще, считаю, что эту часть моей личности не стоит выносить на публику. Возможно, придет время, когда я захочу поделиться своим личным в интервью, но пока ответы стоит искать в моих песнях,

– ответила Татьяна.

К слову, недавно фанаты спросили у певицы по поводу ее брата Миши Марвина, который удалил все антивоенные сообщения и, похоже, вернулся в Россию. После этого TAYANNA высказалась о брате и рассказала о своих эмоциях.