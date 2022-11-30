Лорак вкотре висловилася про події в Україні, уникаючи слова "війна". Нещодавно вона заявила, що мовчить, бо не хоче бути використаною, а тепер защебетала про "хаос".

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Коли хаос руйнує мрії людей, тільки любов може навести лад. З'єднатися із собою, слухати душею,

– написала зрадниця.

Гастролерка доповнила допис фотографією, на якій зображена у білій сукні на тлі моря.

Реакція українців не забарилась. У коментарях вони вкотре наголошують, що в Україні триває війна. А також запрошують Лорак приїхати у міста, які зруйнувала Росія, та подивитися на той "хаос".

"Те, що зараз руйнує мріє людей, називається війною!"

"Дуже шкода людей, які не розуміють, що це не "хаос", а війна. Яка любов, якщо вбивають ваших земляків? Давно не живу в Україні, а серце стискається за країну, де я народилася. Ви все сподіваєтеся чи думаєте, що все налагодиться? Що знову гастролюватимете з концертами в США та Європі? Але так не працює в житті...".

"Приїдь у Харків, Одесу, Маріуполь, Чернігів Київ, Херсон, Запоріжжя та всі інші регіони, області, міста, селища. Розвій свій "хаос"! У тебе в голові "хаос"!"

"Руйнують не тільки мрії, будинки, квартири. Люди горять у своїх автомобілях, маленьких дітей хоронять після російських ракет. Нас хочуть знищити як націю".

"Вона чудово розуміє, що відбувається в Україні. Просто її вибір – гроші та слава. І плювати вона хотіла на людей та на людські якості. Підтримувати Путіна може тільки така недолюдина, як ця істота, яку деякі називають дівою".

Нагадаємо, у вересні Ані Лорак таки висловилася про війну в Україні. Тоді зрадниця настрочила лист до публіки, в якому заявила, що нібито любить Україну, а "політики використовують її ім'я для брудних ігор". Бо місія цієї зрадниці – "нести музику, дарувати людям радість". Згодом Лорак знову защебетала про любов. Виявляється, на 9 місяців вона стулила пельку, бо "не хоче бути використаною".