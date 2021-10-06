Про особливий момент у житті Кирила та Дар'ї повідомила російська блогерка Марія Солодар. Саме на її весілля Туриченко підготував для коханої сюприз.
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Кирило Туриченко освідчився коханій
Співак спершу виконав зворушливу композицію під акомпанемент фортепіано, на якому грав Євген Хмара. А після цього став на одне коліно та освідчився Дар'ї.
Дівчина була неймовірно щасливою і сказала Кирилові: "Так!".
"І я вважаю це прекрасним закінченням нашого весілля! Початок нової історії! Безкінечний ланцюг!", – написала Солодар.
Кирило Туриченко освідчився Дар'ї Тарасовій / Скриншот інстаграм-сторіз Марії Солодар
Дар'я Тарасова не зі сфери шоу-бізнесу, тому про неї відомо не багато. Дівчина на п'ять років молодша за Кирила. Також Тарасова виховує сина від першого шлюбу.
Стосунки Кирила Туриченка з Тіною Кароль
- Вони зустрічалися з 2006 по 2007 роки.
- Кирило заявляв, що причиною розставання стало те, що Тіна надала перевагу іншому чоловікові – Євгену Огіру, за якого невдовзі вийшла заміж.
- У 2016 році в одному з інтерв'ю Каті Осадчій Кароль зізнавалася, що Туриченко прагнув з нею одружитися, а вона не хотіла цього допустити, тому розірвала стосунки.