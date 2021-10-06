Про особливий момент у житті Кирила та Дар'ї повідомила російська блогерка Марія Солодар. Саме на її весілля Туриченко підготував для коханої сюприз.

Дивіться також Тіна Кароль ошелешила неймовірною розтяжкою: відео, яке підкорило мережу

Кирило Туриченко освідчився коханій

Співак спершу виконав зворушливу композицію під акомпанемент фортепіано, на якому грав Євген Хмара. А після цього став на одне коліно та освідчився Дар'ї.

Дівчина була неймовірно щасливою і сказала Кирилові: "Так!".

"І я вважаю це прекрасним закінченням нашого весілля! Початок нової історії! Безкінечний ланцюг!", – написала Солодар.



Кирило Туриченко освідчився Дар'ї Тарасовій / Скриншот інстаграм-сторіз Марії Солодар

Дар'я Тарасова не зі сфери шоу-бізнесу, тому про неї відомо не багато. Дівчина на п'ять років молодша за Кирила. Також Тарасова виховує сина від першого шлюбу.

Стосунки Кирила Туриченка з Тіною Кароль