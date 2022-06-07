Тараса Тополю від смерті врятувало банальне запізнення: як музикант ледь не загинув на фронті

Музиканти гурту "Антитіла" з перших днів війни захищають Україну в лавах територіальної оборони. Тарас Тополя розповів, як одного дня вони ледь не загинули від ракетного удару.

Росія вже понад три місяці веде жорстоку війну проти України. На захист нашої держави стають й знаменитості. Артисти змінили музичні інструменти на зброю, щоб вигнати окупантів з українських земель.

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Як Тарас Тополя ледь не загинув

Кожен, хто зараз захищає Україну, є в небезпеці. Неважливий соціальний статус, стать, вік тощо. Одного разу від російської ракети ледь не загинув Тарас Тополя та його побратими. Їх врятувало банальне запізнення: "Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збирання речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування було випущено ракету. На щастя, в ціль вона не потрапила".

Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося за 20 хвилин від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при влучанні,

– поділився Тарас.

Нагадаємо, музиканти гурту "Антитіла" служать в підрозділі територіальної оборони, який надає медичну допомогу пораненим. Спершу вони були на Київщині, а після звільнення території відправилися на Харківщину.

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