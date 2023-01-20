Харазматичний кіноактора Тарас Цимбалюк здобув найбільшу славу завдяки серіалам "Спіймати Кайдаша" та "Кава з кардамоном", також до нього була прикута увага на шоу "Танці з зірками" у 2020 році. Така популярність не оминула увагою творців шоу "Холостяк" на телеканалі "СТБ", тому у 2019 році вони покликали чоловіка на проєкт. Але Тарас, як ми вже зрозуміли, відмовився. Що цікаво, на той час чоловік перебував у стосунках зі своєю майбутньою дружиною Тіною Антоненко.

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Проте на питання Дьоміна, чи погодився б він зараз піти на шоу, якби не мав нових стосунків зі Світланою Готочкіною, той каже, що так.

Я не дивився ретельно останній сезон "Холостяка", інколи дивлюсь якісь епізоди, коли трапляються... Ну я б не витримав це все. Якби в мене зараз не було стосунків і я б вибирав усіх цих дівчат, я б точно погодився,

– вразив заявою Цимбалюк.

Щодо того, чи можливо знайти кохання на такому реаліті-шоу, Тарас відповів, що "мабуть, в теорії можливо". Як приклад, він навів успішні стосунки та шлюб Нікіти Добриніна та Даші Квіткової, у яких вже народився син.

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Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк вже двічі був одружений. Його перший шлюб був з однокурсницею Ангеліною, але протривав недовго, бо, за словами актора, він не був готовий до нього – "зрозумів, що взагалі не нагулявся". Другий шлюб з Тіною Антоненко протривав неповний рік, хоча до цього вони зустрічались три роки. Їхнє камерне весілля відбулось у горах 3-го липня 2021 року, якраз на третю річницю стосунків. Але вони розстались вже через 11 місяців. Офіційне розлучення відбулось зовсім нещодавно, як поділився Цимбалюк.

Що цікаво, одна з учасниць останнього сезону "Холостяка" – Вікторія Варлей колись мала роман з Тарасом. Вони були у стосунках близько трьох років і часто поміж цим робили паузи. Зрештою, вони залишились друзями і часто коментують один одному фото.