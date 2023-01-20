Харазматический киноактер Тарас Цымбалюк снискал наибольшую славу благодаря сериалам "Поймать Кайдаша" и "Кофе с кардамоном", также к нему было приковано внимание на шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Такая популярность не обошла вниманием создателей шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ", поэтому в 2019 году они позвали мужчину на проект. Но Тарас, как мы уже поняли, отказался. Что интересно, в то время мужчина находился в отношениях со своей будущей женой Тиной Антоненко.

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Однако на вопрос Демина, согласился ли он сейчас пойти на шоу, если бы не было новых отношений со Светланой Готочкиной, тот говорит, что да.

Я не смотрел тщательно последний сезон "Холостяка", иногда смотрю какие эпизоды, когда случаются... Ну я бы не выдержал это все. Если бы у меня сейчас не было отношений и я бы выбирал всех этих девушек, я бы точно согласился,

– поразил заявлением Цымбалюк.

Относительно того, можно ли найти любовь на таком реалити-шоу, Тарас ответил, что "видимо, в теории возможно". В качестве примера он привел успешные отношения и брак Никиты Добрынина и Даши Квитковой, у которых уже родился сын.

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Напомним, что Тарас Цымбалюк уже дважды был женат. Его первый брак был с однокурсницей Ангелиной, но продлился недолго, потому что, по словам актера, он не был готов к нему – "понял, что вообще не нагулялся". Второй брак с Тиной Антоненко продлился неполный год, хотя до этого они встречались три года. Их камерная свадьба состоялась в горах 3 июля 2021 года, как раз на третью годовщину отношений. Но они расстались уже через 11 месяцев. Официальный развод произошел совсем недавно, как поделился Цымбалюк.

Что интересно, одна из участниц последнего сезона "Холостяка" – Виктория Варлей когда-то имела роман с Тарасом. Они были в отношениях около трех лет и часто между этим делали паузы. В конце концов, они остались друзьями и часто комментируют друг другу фото.