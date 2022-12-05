У 6 випуску "Холостяка" Вікторія Варлей пішла на перше індивідуальне побачення з Алексом Топольським. У своєму інстаграмі вона опублікувала фото з готелю в Дубаї та з гумором написала: "Ну нарешті і я дочекалась свого індивідуального побачення. Сиділа, сиділа 37 років, таки висиділа".

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Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей / Фото з інстаграму акторки

Цей жартівливий пост не оминув увагою ексбойфренд Тарас Цимбалюк. "Клас. А з ким побачення?" – підколов актор. Вікторія не проігнорувала і відповіла: "З тобою. Виходь, побазаримо".

Фоловерам учасниці "Холостяка" здається, що не просто так Цимбалюк моніторить її соцмереж. Ті натякають, актор досі небайдужий до Вікторії. "Ну так, ну так, ми ж просто так на профіль колишньої заходимо, ага. І стежимо за нею, за подіями теж просто так. Бо ми ж усі цивілізовані люди і залишаємося друзями", – пишуть у коментарях.

Тарас Цимбалюк коментує фото колишньої з "Холостяка" / Скриншот з інстаграму

До слова, це не вперше Тарас Цимбалюк коментує пости колишньої. Після 1 випуску він написав під фото Вікторії з вечірки: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі". Вона підтримала його жарт – вдала, що образилася, і "більше нічого по секрету не скаже". Згодом учасниця "Холостяка" заявила, що "дуже любить Тараса", але як друга.