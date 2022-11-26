Тарас Цимбалюк заінтригував новими стосунками: фото пристрасного поцілунку
Джерело:інстаграм Тараса Цимбалюка
Актор Тарас Цимбалюк влітку оголосив про розлучення з Тіною Антоненко. Він не хотів розповідати про особисте життя, а тепер заінтригував світлиною пристрасного поцілунку з дівчиною. Схоже, що це не Тіна.
Тіна і Тарас одружилися влітку 2021 року в мальовничому місці посеред Карпат. Але їхній шлюб був коротким. У жовтні Цимбалюк розповідав нам, що офіційно вони не розлучені, але вже 5 місяців не живуть разом. Однак про нову обраницю не згадував.
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Тарас Цимбалюк показав нову дівчину
В інстаграм-сторіс актор опублікував фото, яким неабияк заінтригував публіку. Він пристрасно поцілував дівчину під час вечері в ресторані. В одній руці Тарас тримав склянку з алкоголем, а іншою закрив обличчя обраниці. Судячи з фото, це не Тіна Антоненко, але теж білявка. Наразі Цимбалюк не розсекречує жодних подробиць.
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Скриншот інстаграм-сторіс актора
Нагадаємо, нещодавно в інстаграмі Тарас публікував серію буденних фото, серед яких був романтичний кадр. На ньому він тримав за руку незнайому дівчину. Тоді фанати Цимбалюка підозрювали, що це може бути його колишня дружина Тіна. Але, ймовірно, зараз актор будує стосунки з іншою дівчиною.
Шлюб Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко: головне
- Тіна Антоненко – візажистка та фотографиня. Тарас познайомився з нею на зйомках кліпу Монатіка на трек "Вечность". Дівчина працювала там художницею з гриму, а Цимбалюк знімався у відеороботі.
- Згодом між ними виникли романтичні стосунки. Закохані зустрічалися 3 роки й під час прямого ефіру "Танців з зірками" Тарас освідчився обраниці.
- 3 липня 2021 року Тарас і Тіна одружилися в атмосферному місці посеред Карпат. У присутності найрідніших вони сказали одне одному "так" на тлі красивої арки з живих квітів, запросили гостей за святковий стіл просто неба й виконали перший весільний танець під дощем.
- Наприкінці червня 2022 року Тарас заявив про розлучення, але у серпні зробив зізнання, що досі має почуття до Тіни.