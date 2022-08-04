На думку Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя), кожен свідомий чоловік, який розуміє, що може допомагати рятувати Україну, не має ховатися. Тому Олена шокована тим, що багато чоловіків ховаються від повісток.

Актуально Тоня Матвієнко приїхала в Україну та зробила сюрприз Мірзояну: відео до сліз

Alyosha про службу чоловіка

Артистка дуже позитивно поставилася до рішення Тараса піти в тероборону: "Якби в мене була можливість, я б теж пішла. Для мене дуже дивно, коли хлопці ховаються. Адже зараз відбувається тероризм, ми щодня втрачаємо життя людей. Тому я б сама пішла, якби не треба було вивозити дітей. Я б була разом з Тарасом".

Повне інтерв'ю з Alyosha читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

На початку повномасштабного вторгнення Тарас служив на Київщині, зараз перебуває на Харківщині. З дружиною ділиться новинами з фронту, але розповідає дуже мало: "Коли перебуваю на великій відстані, то пропускаю через себе не тільки ту інформацію, яку він розказує, а все, що відбувається. І немає нічого, що відволікає від цього. Якщо в Україні сирени, то вдається концентруватися локально. Є якісь завдання, які змушують бути в моменті: бігти з дітьми в укриття тощо. А тут всі думки там. І локалізуватися неможливо. Не знаю навіть, де духовно важче все це розуміти".

Знаю, що він усвідомлює, що він батько трьох дітей, публічна людина, за якою тягнуться сотні тисяч людей, які спостерігають, беруть з нього приклад. І розумію, що насамперед – це його честь. Відчуваю лише те, що він тримається. Тримається в нормальному психологічному стані, в адекватному, все прекрасно розуміє. Робить все, що може робити, зберігаючи себе максимально, наскільки це можливо,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю з Alyosha у відеоформаті: дивіться відео онлайн